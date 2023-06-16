曾兩度封奧斯卡金像影后　英國老牌女星格蓮黛積遜離世　

英國老牌女星格蓮黛積遜（Glenda Jackson）被傳死訊，事後她的經理人發聲明證實她的死訊，享年87歲。

經理人透露她已病了一段短時間，昨日於倫敦住所在家人陪伴下與世長辭。聲明中還提及格蓮黛最近剛完成與老牌男星米高堅（Michael Caine）合作的新片《The Great Escaper》。米高堅回應拍檔死訊時讚揚她是其中一名最偉大的電影女演員並表示會懷念她。

格蓮黛於1936年出生，年輕時入讀英國皇家戲劇學院，並於60年代初加入皇家莎士比亞劇團。投身影壇後拍過不少著名作品包括《風月寶鑑》（Women in Love）、《血腥星期日》（Sunday Bloody Sunday）及《偷情俏冤家》（A Touch of Class）等，她先後4度獲提名奧斯卡最佳女主角，其中憑《風》與《偷》兩片先後封后。除了奧斯卡之外，格蓮黛亦奪過《艾美獎》、《東尼獎》及《英國影視藝術文化學院頒獎禮》殊榮，而1978年她獲英女王頒授CBE勳章。之後她一度棄演從政，代表工黨在倫敦北部參選，曾擔任國會議員多年，直到2015年結束政治生涯後重返演藝界。而英國首相辛偉誠（Rishi Sunak ）亦形容格蓮黛離世是令人極度悲哀的消息。