與管弦樂芭蕾舞團同台表演　鍾雨璇翻唱經典影視名曲

藝人鍾雨璇（O3）早前獲邀出席活動表演嘉賓，與亞洲室樂團演繹兩首經典歌曲，當中包括電視劇《我和殭屍有個約會》主題曲《假如真的再有約會》管弦樂版，以及與芭蕾舞室一眾小朋友演繹經典電影《仙樂飄飄處處聞》（The Sound of Music》歌曲《Do-Re-Mi》管弦樂版。

O3興奮表示能與管弦樂團團員及芭蕾舞學校小朋友加起來差不多80人一起在舞台演出，大家可以不用再戴口罩，感覺親切：「之前嘅演出都需要戴口罩，今次小朋友化妝後可以喺舞台上展現燦爛笑容，亦特別揀咗《Do-Re-Mi》呢首歌，可以同小朋友一齊互動。」她大讚小朋友的記憶力很驚人，短短半小時已經能唱能跳，笑指自己反要花半日時間去背熟歌詞。

她表示《假如真的再有約會》是她自己很喜歡的一首歌，因讀書時期自己是電視迷，從小到大都愛看驚慄片，尤其是關於殭屍那種電視劇或電影，看過以後經常會發噩夢，但她就是喜愛那種又要驚又要看的感覺，她說：「記得以前同呢首歌嘅原唱者蔣嘉瑩同一間公司，其實當時已經好想可以同佢同台合唱呢首歌，但可惜未有機會，所以好羨慕當時嘅小師妹施匡翹可以經常同蔣嘉瑩合唱，希望將來有機會可以同蔣嘉瑩同台合唱《假如真的再有約會》。」