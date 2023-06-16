港姐2023︱「火辣學霸」谷胸再戰「翻版冰冰」

新一屆港姐上周進行首輪面試，當中高質靚女搶晒Fo，其中「火辣學霸」Michelle同就讀北京中央戲劇學院嘅「翻版范冰冰」王敏慈未正式入圍已成大熱，兩人今日（16日）再次現身港姐覆試，繼續有得留低！當中「火辣學霸」Michelle以Low cut dress出戰，狀態大勇，提到佢獲雷莊𠒇提名，佢話表示雷莊𠒇有睇佢面試，話佢表現Ok，問有冇畀貼士佢？佢即自爆對方着佢小心記者影嘅相，因為啲相都唔係好靚，仲要做多啲Gym。今日性感示人係想畀人感覺cute同sweet啲。

「翻版范冰冰」王敏慈即聯同另外兩位佳麗Lynn及Lea現身，被問到畀人話似范冰冰？王敏慈即謙虛稱：「我覺得佢好靚，我冇佢咁靚，有信心入圍。（畀人話整容樣？）評判話我個妝太濃，所以今日冇咁重手，兩次都係自己化妝。」

上次同樣有現身嘅Christy，今次着得性感，佢表示想有唔同形象。被問到上圍好豐滿，似有C cup？佢即怕醜透露：「有健身令身材弗啲。（對泳衣有信心？）任何時候都對自己有信心。」

而藝人趙璧渝則陪妹妹趙穎琪到場，趙璧渝指自己第一輪面試因要開工就冇陪妹妹，今次她她條裙係一齊揀，衣着較進取係想盡量突出優點，唔係好aggressive，亦有提妹妹要笑多啲。

1米75高、現年18歲嘅Hanna搭城巴到場，佢指上次面試評判叫佢練好粵語，佢都有同同學多交流，依家喺大埔讀中學，完全唔怕年紀細個會輸蝕，亦家人支持佢參選。

石曉潔（Silvia）谷住事業線現身第二次面試，問到佢是否對身材有自信？佢就稱係件衫問題，覺得每個女人都有自己味道，優勝之處係皮膚白，並稱由汕尾嚟咗香港好耐，但廣東話仍然麻麻。蔡嘉璐（Vicki）就指帶咗兩套泳衣嚟，第一次面試後覺得大家都好靚。