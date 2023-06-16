永山絢斗寓所藏大麻被捕　兄瑛太：不可原諒

現年34歲的日本男星永山絢斗，驚爆昨日(15日)涉嫌藏毒被捕，他於前晚離開寓所時遭警方截停問話，其後在位置東京目黑自由之丘的寓所內搜出大麻。據知警方於今年1月收到線報，秘密對永山進行長達半年調查。

今日(16日)有雜誌報道，一名與永山關係緊密的女子於今年春天向警方告發，警方進一步搜查，從永山寓所丟棄的廢物中多次檢測出含有大麻成分，一星期前他已被警方掌握行蹤。本周日(11日)，他被斷正與拍拖約半年的模特兒女友返家過夜。今後警方鎖定他經常出入的店舖「W」，調查毒品入手過程。

其友人亦向雜誌爆料，永山長年染毒，去年春天搬家時，更將大麻裝箱藏在新家的廚房，更曾向友人說：「假的沒有意義，不吸真的很老土」。除此之外，他又同時被爆與所屬事務所 PAPADO發生金錢糾紛，拒絕協助劇集宣傳，認為這樣才有型，並對片酬分配有意見，傳出本月底將離巢。

他剛於周一(12日)現身出席本月底開畫的動漫真人版《東京復仇者》續集完結篇《血色萬聖節—決戰—》首映，恐怕被捕會連累電影押後上映。當日首映後，有傳媒拍到與他與友人開餐，神情恍惚大嘆手捲煙。

永山絢斗是著名男星永山瑛太的弟弟，雖然名氣不及阿哥，但近年片約不斷，參演過的作品包括日劇《初次戀愛那一天所讀的故事》、《我家的故事》等，2017年曾被爆與《First Love初戀》女星滿島光拍拖。他於上季男星田中圭主演的日劇《逆轉管弦樂團》扮演小提琴家。他原定參演明年由女星吉高由里子主演的NHK電視台大河古裝劇《致光之君》，恐怕要換人。今年4月，永山亮相富士電視台的占卜節目，當時曾被占卜師提醒「會因選擇的女性改變命運，甚至被逮捕」，想不到一語成讖。

對於弟弟涉毒被捕，永山瑛太回應：「不可原諒」，又謂不會替對方善後。他表示弟弟選擇成為演員，他作為兄長一直十分支持。