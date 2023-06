回憶返晒嚟！夏里遜福《奪寶奇兵5》首映禮老拍檔關繼威驚喜現身

荷里活男星夏里遜福(Harrison Ford)主演的新作《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)前晚於洛杉磯舉行首映禮,除了福伯以及幕前幕後出席之外,84年曾與他在《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)合作的越南華裔男星關繼威亦有驚喜現身!

39年前在《魔》飾演Short Round的關繼威沒有通知「鍾斯博士」福伯情況下現身,片段中見到福伯當時在紅地氈接受傳媒訪問,期間關繼威失驚無神在福伯身後現身,福伯表現得好意外並即時與他擁抱。福伯見到關之後即時開玩笑:「你已長大!」而關向傳媒表示與福伯合作後才立志成為一個演員。

除了關之外,《奪》兩大原創人史提芬史匹堡(Steven Spielberg)和佐治魯卡斯(George Lucas)與首集女主角Karen Allen都有現身首映。事後關繼威都有於社交網站上載多張他於首映上向眾星「集郵」的照片。他留言稱片中Short Round一直視鍾斯博士是英雄,而他亦一直視福伯為英雄:「我願望係佢(福伯)能夠繼續演呢個角色直至永遠。」