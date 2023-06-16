雞排妹被人夫半夜Message騷擾：連我都敢試探

台灣「#Metoo」性騷擾事件侵襲娛樂圈及政界，當中「啦啦隊女神」短今被爆出遭男星許傑輝帶入房襲胸，加上許傑輝連遭爆料性騷惡行黑歷史，如今佢宣布正式退出娛樂圈，但「#Metoo」風波持續。台灣性感女神「雞排妹」鄭家純向來敢言，佢尋晚（15日）亦自揭被「眾所皆知有伴侶的公眾人物」多次半夜騷擾佢，挑戰自己底線，仲晒出兩張二人對話截圖！

雞排妹昨深夜發文：「眾所皆知有伴侶的公眾人物，半夜傳訊息被冷回應還不死心，第二次半夜訊息是誇獎你漂亮，就只是在測試女生的底線。」仲驚呼：「連我都敢試探，相信還有更多問題會爆出來。」大家都食晒花生等睇佢幾時爆出人夫身份。

同時佢貼出2人於2021年對話截圖，當晚凌晨1點幾，對方問：「睡惹（了）嗎」約半小時後雞排妹回覆「請說」，對方就稱要代員工同佢對話，雖然表示抱歉，但雞排妹就唔多受落，覺得人夫為員工詢問要事，都唔應該係凌晨問。點知對方仍不時凌晨Message佢，如「你真的很正，加油」、「情人節也要快樂」等語句，雞排妹都冷處理唔回覆。某日人夫就突然耍冧：「幾次傳訊好像有點裝熟，跟你說聲抱歉，有造成打擾的誤會。Sorry，祝一切順利。」雞排妹就隔咗近5個月先回：「剛剛看到留言，突然想到一直沒回你。有伴侶的異性我會保持距離啦！」

因為花生遍地，唔少網友留言推波助瀾說服雞排妹爆出對方係邊個：「不爭氣的我，還是拿了一張板凳坐下」、「我要看血流成河（置板凳）」、「爆出來的事實 愈多愈好」令事件繼續發酵。