壓軸登場　為鐵漢送上一點甜

誰說鐵漢不愛甜？事實上，很多男士都愛甜食，只是不好意思讓其他人知道，趁今年父親節買個蛋糕，飯後讓他們名正言順吃個夠。今年除有很多得意搞鬼的造型設計，還有不同的食材配搭，務必讓阿爸食得Sweet。

健康超人

別以為蛋糕就是高糖高熱量，主打健康和純素的本地烘焙店The Cakery推出2款不含雞蛋和乳製品的造型蛋糕，雪茄蛋糕以有機黑朱古力卷蛋糕配黑朱古力榛子甘納許、可可碎粒和朱古力粒，超人爸爸蛋糕以三層黑朱古力蛋糕配黑朱古力甘納許，再加一個超級英雄金牌裝飾，造型夠晒威風。

溫馨剪影

小時候，最愛跟住爸爸四圍走，法國糕點品牌DALLOYAU今年推出父親節咖啡朱古力撻，瑞士咖啡冷泡過夜再整成忌廉，配法國白朱古力鏡面、66%法國黑朱古力脆脆、咖啡海綿蛋糕、意大利芝士忌廉和法式餅撻，最特別是表面插上爸爸和孩子的朱古力剪影，以表達出父子/女之情，相當溫馨。

酸甜幸福滋味

濃郁的朱古力加點水果配搭，甜度適中又美味。Italian Tomato推出的父親節黑森林蛋糕，朱古力海綿蛋糕和慕絲內加入車厘子果醬和焦糖脆脆，表面有新鮮車厘子、鬍子朱古力和酒樽等裝飾，分外有趣。同時間，品牌由現時至7月16日推出夏季限定的「沖繩夏日祭」，供應沖繩香檸撻、沖繩手撕菠蘿黑糖蛋糕和沖繩黑糖菠蘿慕斯蛋糕，也是另一個清新選擇。

品味真威士忌

吃蛋糕，有沒有想過邊吃邊飲威士忌？COVA在這個父親節和蘇格蘭威士忌品牌Glenmorangie合作，推出以酒桶作靈感的Cheers Dad（杧果忌廉蛋糕），表面有海綿蛋糕碎碎和仿冰粒的桃酒啫喱，最厲害是放上1瓶陳釀10年的50毫升品牌The Original威士忌，夠晒霸氣。另一款同味的Let's Celebrate，也放上威士忌，邊吃邊乾杯夠晒型。除此之外，還有西裝煲呔造型的Super Daddy（特濃朱古力蛋糕）和立體襯衫造型的Thank You Papa（鮮果忌廉蛋糕）選擇。

改良版黑森林

經典的黑森林蛋糕吃得多，龍島推出的升級版瑰麗黑森林蛋糕，選用72%黑朱古力慕絲配朱古力海綿蛋糕、櫻桃酒忌廉和冧酒櫻桃酒車厘子果醬，頂層有焦糖可可豆碎、櫻桃酒浸車厘子作點綴，底層是朱古力布朗尼，富口感又有酒香。（門市有售）

滲咖啡酒香

咖啡和酒往往是爸爸提神的利器，Soulgood Bakery和本地氈酒品牌白蘭樹下及咖啡品牌Urban Coffee Roaster合作推出父親節限定的提拉米蘇巴斯克芝士蛋糕，蛋糕加入特別釀製濃郁版本的淡墨，咖啡酒味更濃烈，再加上精品咖啡和浸泡淡墨的手指餅，表面有法國可可粉，風味更佳。最特別是將蛋糕調配成不同含酒量，包括無酒精、入門版、微熏牌和酒鬼版，總有一個啱他們口味。父親節限定套裝內有蛋糕、無糖咖啡甜酒和咖啡掛耳包，用作禮物也很貼心。

香濃朱古力

每個爸爸的口味都有不同，無論濃味或清新的蛋糕，都有捧場客。LIFETASTIC品牌因應父親節，推出朱古力開心果及朱古力香蕉蛋糕，前者以法國72%朱古力配100%開心果醬等食材，層次豐富。後者融合焦糖、香蕉和黑朱古力慕絲，入口軟綿。另外，品牌近日推出全新招牌士多啤梨西瓜蛋糕、荔枝西瓜蛋糕、杧果西瓜蛋糕及蜜柑西瓜蛋糕LIGHT，由現時至6月30日，指定會員逢星期三選購指定的件裝蛋糕，可享買一送一優惠（最多買4件）。

9折優惠

日系和法國甜品造型優雅美味，日法甜品品牌Kiyoka新推咖啡果凍蛋糕，以摩卡咖啡麵糰烘焙，配咖啡忌廉和果凍，表面灑朱古力粉和朱古力片，質感鬆軟而富咖啡香。在這個6月就有父親節持別優惠，於網上訂購使用「lovemydad」優惠碼，可享9折優惠。