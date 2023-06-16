容祖兒生日宣布演唱會加場　蔡卓妍送肉嘴賀壽

天后容祖兒今日（16日）生日同步宣佈，8月23日《ANOTHER SIDE ……JOEY•MY SECRET•LIVE》加開一場慈善場，實行一邊娛樂一邊行善，這場演唱會的部分收益及祖兒的歌酬，將分別捐曾五間善慈機構。祖兒表示自宣佈將舉行演唱會以來，門票一直都是供不應求，不停有歌迷要求加場，但場地檔期有限，研究之後發覺只可以加多一場，忽發奇想如果呢一場加場變為慈善場，相比起歌迷每年都花錢給她送禮物，會更有意義，而且大家仲可以在演藝學院相聚多一天。目前她已經選定了五間慈善機構，受惠者包括長者、小朋友、單親家庭及受工傷或精神疾病等，希望不同階層及年齡層都照顧到及得到幫助。

祖兒說：「2017年嗰次演唱會都做過一次慈善場，當年已經覺得好開心同好有意義，所以今次都應該要延續呢份精神。今年生日願望就係同歌迷一齊行善，同公司商量過，可以透過今次慈善場撥捐港幣100萬，由我嘅慈善基金會負責，略盡綿力。」今年如何慶祝生日？她說：「人大咗已經唔會以前咁搞大形生日派對，阿Sa（蔡卓妍）同Kenny（關智斌）已經同我食飯慶祝咗，阿嬌喺大陸工作，但係都好有心送咗生日禮物畀我，冇諗過大搞慶祝啦，圍內SECRET LIVE吓，能夠同好朋友傾吓偈，大家冇穿冇爛過得好好就已經好開心啦。正日就同屋企人過啦，因為過去嗰幾年都唔係年年可以喺香港，今年喺到就一定係同屋企人一齊過。自己願望都好簡單，演唱會順順利利啦，身體健康啦，屋企人同朋友都幸福快樂啦，就已經好幸福㗎啦。」