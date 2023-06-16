孖生細妹唔肯參加港姐　宋宛穎：佢讀醫冇興趣！

前港姐冠軍宋宛穎（Sabrina）今日（16日）出席寵物餐廳活動，剛踏入24歲的她，透露日前與親友一同慶祝，因為疫情關係，至今年終有機會與孖生妹妹一起切蛋糕，認為機會難得，故幾天間切了7、8個蛋糕，開心非常，她說：「食咗幾餐飯，又切咗幾個蛋糕，一星期就肥咗，即刻實行168減肥，或者每日食1、2餐。」

談到新一屆港姐今日進行第二輪面試，Sabrina大讚今屆不少高學歷高質素女仔參與，問到為何不推介同樣省鏡的妹妹參選？她笑說：「叫過啦，但佢冇興趣，同埋已經好多計劃，依家讀緊醫科，仲有2年畢業，到時會嚟香港做實習，妹妹話想主攻皮膚科。」

同場的阮兒帶同9歲愛犬出席寵物餐廳活動，性感上陣的她晒腰露腿，展現收身成果，有參加《中年好聲音2》的她，透露海選當日心情緊張，加上現場氣氛嚴肅，令其不停手震，面對評審伍仲衡，阮兒唱至副歌已被叮走，她說：「我都有問人，係咪叮咗就冇㗎啦！佢哋又話未必，希望有機會晉級啦！今次揀咗唔係強項嘅廣東話歌，表現係冇咁好，下次有機會再唱會揀番英文歌。」

為了今次比賽，阮兒坦言下了不少苦功，既瘋狂跑步又做健身兼瑜伽，花了一個多月減掉10磅：「之前個落水嘅節目真係有啲肥，加上剪咗頭髮，現場都唔係好多人認到我。（咩事肥咗？）之前返咗荷蘭幾個月照顧媽咪，佢跌親，做咗兩個大手術，嗰段時間我冇Keep，所以肥咗返嚟，不過依家媽咪好番晒了！」

自與衛志豪分手後，阮兒未再有談及戀情，原來已密秘與圈外人拍拖1年多，她冧爆說：「係朋友介紹嘅，現階段我好開心！」