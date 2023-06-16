楊明重返《愛．回家》唔知有觀眾棄劇：大家眼光不同！

《愛．回家之開心速遞》今日（16日）在電視城舉行「360度愛獻父親」活動預祝父親節，劉丹、羅樂林和陳榮峻3位父親獲頒「最佳父親」。而重回《愛．回家》大家庭的楊明，自加入劇組後首次亮相，單立文主動上前握手，搞gag：「你楊明，我立萬，我哋係楊明立萬！」

受訪時楊明表示以前拍過近100集，今次重返大家庭已1個月，之前冇特別講想畀驚喜，全新角色性格很有個性，為尋找生命中重要的人及救命恩人，笑言所有鄉郊外景，危險場景都由他包辦，希望為觀眾帶來新鮮感。問重返愛回家為挽回形象？他說：「希望入劇帶來新鮮元素，對支持愛回家的觀眾有清新感覺，返嚟好開心，覺得呢度好有愛。」

尤其豹哥單立文對他無微不至，獲得好窩心照顧，感受到大家的痛愛。他多謝編審設計這個新角色，會好努力做好，提到有激進網民表示要棄劇，他表示不清楚：「可能會有唔同眼光，成套劇係希望大家開心，工作一日後睇劇開心吓，希望角色畀大家好嘅感覺。」他提到去年3月已全面結束燉湯生意，生意在疫情期間捱得好辛苦，自爆生意蝕到入骨，共蝕了8位數，他個人也損失了7位數，無奈表示能夠捱到第五波已很難，或希望將來能夠捲土重來，暫時未有新劇開工。