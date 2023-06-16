廿四孝媽媽　呂慧儀大方畀仔仔孖前夫賀父親節

《愛．回家之開心速遞》今日在電視城舉行「360度愛獻父親」活動預祝父親節，呂慧儀表示正日會跟父親食飯慶祝，而兒子的爸爸黃文迪就會提前慶祝。單親家庭長大的林凱恩，表示父親節會同媽媽食飯慶祝，感謝媽媽母兼父職的辛苦和辛酸。

呂慧儀表示原本今日（16日）請了假陪8歲兒子參加學校運動會，笑言「好彩」下雨，運動賽事腰斬，她才得以出席活動：「仔仔雖然冇得跑，但都開心，因為我可以送佢返屋企至開工。」暑假會陪兒子玩，但未必會出外旅行。提到早前車cam爆料她人肉霸車位，她說有朋友傳片給她看，她解釋當日正在拍外景，有好心市民讓車位給劇組，她只是等候工作人員，並非霸位，之後都站回行人路上：「其實有時拍嘢都會阻住街坊，好多街坊都會幫我哋打氣，不過都試過有外籍人士不明白，覺得奇怪，工作人員解釋後都理解。」

林凱恩被問到在社交網大呷被名店售貨員不禮貌對待一事，她自問性格平易近人，今次也難忍不受尊重：「感受到香港人壓力大，但無論邊個行業，基本尊重好重要，大家壓力大有負能量，如果再放負就惡性循環，對心理和生理都有影響。」呂慧儀都希望大家放鬆心情。