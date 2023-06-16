Mission X鑽禧超跑　900V高壓快充

全新純電概念超跑Mission X，不僅擁有接近1:1的馬力重量比及超越現行911 GT3 RS的下壓力值，更車載900V高壓充電系統架構，充電速度是現行Taycan的兩倍。（互聯網）

還記得Mission E嗎？它就是保時捷(Porsche)在品牌誕生70周年之際，推出全球首款800V量產純電動跑車Taycan的概念原型。來到品牌75周年「鑽禧」大日子，廠方為車迷帶來一款搭載更高性能及更高效能純電動力系統的全新純電概念超跑Mission X。

在德國保時捷博物館正舉行「保時捷跑車75周年」(75 Years of Porsche Sports Cars)大型展覧活動中首度亮相的Mission X，廠方仲話若此車量產，不僅擁有接近1:1的馬力重量比，還車載900V高壓充電系統架構，充電速度足足是現行Taycan的兩倍，是廠方以成為紐布寧北環賽道最快的合法公路跑車為目標而打造，可說是保時捷性能與現代奢華的巔峰之作。其車長約4.5米、寬約2米，並擁有與Carrera GT和918 Spyder相若的2.73米軸距，加上車身低矮兼車高不到1.2米，屬一款相對緊湊的概念超跑。展出的原型車，身披全新專門研發的優雅Rocket Metallic火箭金屬漆色，而腰綫以下則採用經緞面處理的碳纖織紋設計。若走細看，織紋結構清晰可辨。並起用更多工藝細節、更簡潔精緻、更具現代感的新版盾徽。

車頂框架結構以碳纖維複合材質製造，配上輕量化玻璃穹頂，並採用跟傳奇賽車917類似、向斜上方打開的Le Mans耐力賽車式車門設計。腳下則配上前20吋、後21吋的輪圈布局，其中後輪圈特別加入帶透明感的氣動葉片設計，以獲得更佳的空氣動力學表現及為制動系統提供更佳的冷卻效能。頭尾LED燈組設計通過融入高科技支撐結構，變得具雕塑感及時代感。品牌獨特的四點式頭燈組採用靈感來自906賽車及908賽車向下直指路面的垂直布局；近乎橫跨整個車尾的LED尾燈，由中間透明PORSCHE發光字組配左右雙橫直間燈條組成(充電時字母E還會亮起白燈閃動)，在尾翼下方通過支架結構伸延，配合一對大型碳纖尾導流槽，實現超越現行911 GT3 RS的下壓力值。

內裝承襲了不少賽車元素，一對CFRP碳纖複合材料製單體式賽車化座椅，並將6點式安全帶集成於其中。駕駛席的軟墊特別以注入了Kalahari Grey與Andalusia Brown雙色皮革包裹，明顯與乘客席及中控台的Andalusia Brown單色皮革區分。前方附設制動力回收撥片的Kalahari Grey多功能賽車化軚環，特設駕駛模式切換、牽引力控制/電子車身穩定系統(TC/ESC)、保時捷扭力分導升級系統(PTV+)及保時捷主動懸掛管理系統(PASM)鍵，方便手不離軚介入操控。車上還裝設了多個攝影鏡頭，駕駛者只需按下設在波棍上REC鍵，便即時開始多角度錄影駕駛畫面。乘客席前方更設有由Porsche Design專為賽道和拉力賽精心設計的三圈式指針時計連數碼化顯示器，以提供圈速時間、天氣預測等的重要駕駛數據及訊息。