韓國觀光旅遊推介　盡情體驗吃喝玩樂

【特約報道】暑假快將來臨，隨着多個航班重啟復航，大家可重拾周圍飛的興奮。韓國是不少香港人熱衷的旅遊地點，除了有靠近香港的優點，還有多不勝數的旅遊觀光景點，及韓式BBQ、炸雞、蔘雞湯等令人食指大動的地道美食。適逢今年是韓國訪問年，當地有多達100個深受世界各地旅客喜愛的韓流文化活動等着大家來參與。請來韓國觀光公社副社長李在桓介紹當地的旅遊好去處及活動，讓大家玩個痛快兼深度感受當地節慶文化氣氛！

訪韓旅客增多 重新開通航班

今年疫情終於告一段落，旅遊業開始復甦，到訪韓國的外國遊客人數正在迅速增長。據李在桓透露今年1月至4月期間，訪韓外國遊客總數為5,477,000人次，與2019年同期相比恢復到了48%的水平，而香港遊客人數更增長迅速，比2019年同期恢復到52%的水平。現時香港旅客對韓國旅行的需求極高，但往返香港與韓國的航空座位供不應求，不過不少航空公司計劃在下半年開通更多航班，以滿足香港旅客的需求。包括韓國廉價航空公司T’way德威航空計劃在7月14日起開通仁川航線，大韓航空和韓亞航空也將增加航班。另外，香港快運航空（HK Express）亦由7月起重新開通了濟州、釜山路線，令遊客到釜山和濟州旅行更方便。

韓國訪問年 玩盡百種活動

2023年至2024年被大韓民國政府定為「韓國訪問年」（Visit Korea Year 2023-2024），為此韓國政府選定了100個最深受全世界喜愛的K-POP及韓國文化體驗活動，下半年李在桓推薦的活動有大邱炸雞啤酒節（8月30日至9月3日，大邱）、Frieze Seoul（9月6日至9日，首爾）、安東國際假面舞節（10月2日至9日，安東）、釜山國際電影節（10月4日至13日，釜山）等。另外，4月起至2024年12月31日，僅限於包括香港在內的部分地區免除K-ETA申請，因此李在桓謂香港旅客到訪韓國參加訪問年活動變得更加方便快捷。

值得一提的是，在韓國訪問年由民間機構成立的「K-觀光合作團」委任了大韓民國總統第一夫人金建希女士為名譽委員長，由此可見韓國政府非常積極推廣與重視旅遊觀光業。而曾出演《女神降臨》、《我的ID是江南美人》等多部熱門韓劇的K-POP組合ASTRO成員車銀優，被任命為韓國訪問年的宣傳大使。

遊青瓦臺 感受歷史韻味

四季分明的韓國，各季都有壯麗自然景色壯麗，春天到處櫻花盛開，搭配葉子明亮的淡綠色，風景宜人。韓國夏天溫度與香港一樣高，不過氣候乾燥，除可去海邊享受海風吹過的清爽感，同時也適合進行衝浪與海水浴等海上活動。到了秋天漫天楓葉讓四周呈現多層次的黃色與紅色，營造出夢幻浪漫的氛圍。韓國冬天的氣溫雖比香港低，但大家可以在雪地上感受冬季獨有的滑雪等運動魅力。景點方面，李在桓最推薦曾用作大韓民國總統辦公室和官邸的青瓦臺，又被稱為Blue House。以往不會隨意開放的地方，經現任總統尹錫悅於上年5月就任後，將總統辦公室遷至首爾龍山，因此青瓦臺就可向普通人開放。旅客到此不僅可參觀歷屆大韓民國總統辦公室，還可以欣賞特色庭院的建築風格。另外亦建議一同參觀鄰近的旅遊景點，包括有景福宮、北村韓屋村、三清洞、仁寺洞等，感受大韓民國的濃厚歷史韻味。他亦推薦位於首爾市中心的綜合文化空間HiKR Ground，這個地方特別適合對K-POP或K-文化感興趣的MZ世代，超具規模的5層綜合文化空間結合K-文化與智能技術，令遊客可享受多種實感體驗，內裏同時提供休息場所和旅遊諮詢服務。

地道人推介 嘗特色美食

最近韓國觀光公社進行的問卷調查結果顯示，香港旅客到韓國旅遊的原因排名第一位是「美食」，接下來的排名才是「購物」、「K-POP等K-文化體驗」。而且調查結果亦顯示了，香港人最喜歡的韓國食物為韓式BBQ（烤五花肉、烤排骨等），第二名是炸雞和啤酒，第三名是湯類（蔘雞湯、牛骨湯、馬鈴薯排骨湯、海鮮湯等）。由此可見，很多港人在疫情期間都非常懷念在韓國當地食地道的韓國料理。想要更深入了解韓國美食，可參考今年5月韓國觀光公社發行的《韓國七大推薦街巷美食之旅》，內容介紹韓國特色地區及料理，透過向近千名熱愛旅遊的韓國人作「值得推薦給外國人的街巷路」問卷調查，利用統計結果遴選出7條推薦街巷路，包括在「首爾西巡邏路」享受着傳統甜點和馬格利酒、在「龍理團路」參觀「HYBE辦公大樓」和具有K-Pop文化代表性的飾品店，並品嘗韓國小地球村的異國料理等，詳細介紹了韓國不同隱藏地區的特色景點與料理。

網址：korean.visitkorea.or.kr（韓國七大推薦街巷美食之旅）

韓國旅遊貼士

想知道更多關於韓國的旅遊資訊？大家可以到訪位於銅鑼灣的Korea Plaza韓國旅遊諮詢中心及展覽廳。韓國觀光公社搜羅了各式各樣的韓國旅遊指南，該中心還有各種韓國當地文化體驗，包括試穿韓服等。另外，在韓國旅遊時如需旅遊服務或翻譯，可致電1330。1330服務24小時全年無休，毋須國號，還可以進行短訊聊天 (1330 Korea Travel Hotline)，同時提供英語和中文服務，悉心解答各位旅客的疑惑。