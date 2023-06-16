港姐2023︱紋身女被淘汰？樂易玲妙答：睇吓靚唔靚先

無綫高層樂易玲與港姐統籌總經理何小慧今日（16日）現身港姐第二輪面試，樂小姐稱參賽者今次比第一輪面試的狀態更好：「各方面都好平均同埋準備得更好，佢哋着嘅衫都悉心打扮，有幾個用另一個形象現身，上次着褲今次着番條裙，感覺好有誠意，比上星期見好有進步，而且第二次見熟落咗啲，感覺佢哋輕鬆咗少少。（有啲廣東話仲未講得好好？）係，但佢哋大部分都聽得明，係講得唔正，但仲有時間畀佢哋準備，因為有啲參賽者只係喺香港一、兩年。」

她透露22日將公布入圍名單，提到有參加者在社交網投訴面試如選特種兵，要「不吃不喝不能玩手機12小時」，且飢寒交迫，樂小姐稱該參加者也有入圍第二輪，亦已見了對方：「我有同佢講如果肚餓或者口渴可以出聲，我睇到佢寫嘅嘢，都有檢討，我同同事講就算參賽者唔出聲，你都要問吓佢哋凍唔凍，餓唔餓，至於玩手機係可以，但如果換晒泳衣等面試，咁就唔係咁好，如果你用手機影咗其他人嘅相咁點，每個人都有私隱，我都明白等咁長時間係辛苦，換晒泳衣等咁耐係會凍，咁可以叫我哋熄細啲冷氣。（會唔會因為咁而扣分？）現階段唔會，知道佢喺社交網只係分享自己喺香港嘅生活。佢依家仲係參賽者，未係入選佳麗，所以未有機會同佢講應該點做。」

講到有大面積紋身的參賽者鄭泳君以及曾參選亞姐的孫伊也未有現身見傳媒，問到是否已直接被淘汰？樂小姐反問：「佢哋係咪未準備好出嚟咋？我哋點都會見咗個人先。（有紋身係咪會被淘汰？）睇吓佢個樣靚唔靚先，或者叫佢參加我哋嘅訓練班。（選過亞姐呢？）都係嗰句睇咗個樣靚唔靚先，之前參加過咩都冇所謂。」