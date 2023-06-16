本日日本：潮牌聯乘《進擊的巨人》　經典漫畫場面重現

日本大阪女裝鞋品牌Mayla Classic曾與《新世紀福音戰士》以及《進擊的巨人》合作推出高貴款高跟鞋，令一眾女士趨之若鶩。今次輪到品牌主線MAYLA與《進擊的巨人》合作推出聯名服飾系列，這次聯乘的主題為「Alternative Fear」，將作品中的「恐怖」以服裝來呈現。今次推出共5款服飾，包括3款短袖T-shirt、一款衞衣與一款連帽衞衣，全部都以黑色為主色，配以搶眼的漫畫插圖，展現黑暗中巨人現身帶給人們的恐懼，粉絲們必定有共鳴。另外，購入產品更可獲贈城牆明信片及貼紙等特典，即日起至7月15日可於網上訂購。 T-shirt各售 8,250日圓（約HK$462）、衞衣售16,720日圓（約HK$936）、連帽衞衣售 15,730日圓（約HK$881）。購買產品的顧客可獲贈限量明信片1張，每件1張。另外，購買 T-shirt的顧客每件商品將獲得一張貼紙，購買衞衣及連帽衞衣的顧客將每件商品獲得3張貼紙。還備有包含所有5款服飾的完整套裝，售57,200 日圓（約HK$3,203），除了附送全8款明信片和貼紙外，還獲贈1款額外的神秘設計貼紙作禮物。