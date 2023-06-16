陳婉婷因病臨時退賽　Ching Q直入總決賽

名媛唐安麒與韓國社長合辦的Ace Entertainment打造的《2023 ACE演藝模特大賽》準決賽日前圓滿結束，當中以「Face of Hong Kong(FOHK)模特組」的戰情最激烈，總決賽將在7月舉行。因為FOHK模特組的冠軍，會被安排直送韓國接受模特訓練 ,更代表香港參加韓國模界年度盛事《Face Of Asia》，跟來自韓國、日本及泰國等地的模特新星爭奪總冠軍，而參賽者之一、有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）竟因病臨時退賽!

轉投KOL行列身為本港直播平台主持的Hebe，在初賽前雖不慎「拗柴」扭傷腳踝，堅持負傷上陣，雖有影響表現，但仍進身準決賽，更被視為熱門之一。惟在準決賽前夕，Hebe因中招，無奈宣布自動退選，Hebe於社交平台狂呻，並自爆連傾好的拍攝工作都要取消：「早唔中，遲唔中，偏偏依家先嚟中！好可惜、好遺憾，白費咗之前嘅努力準備，本來要參與準決賽，但好遺憾，因病未能出席。」

雖然Hebe無奈退賽，但無損FOHK組的戰情，曾參加ViuTV選秀節目《Good Night Show 廣告女皇》的KOL沈靖喬（Ching Q），雖然為「細細粒」一族，在泳衣環節中奇「峰」「凸」出，憑「豐滿上圍」及「蛇腰」，加上白滑皮膚令吸睛度爆燈，入圍總決賽的她直言：「真係好感恩！因為其他參賽者好犀利，我好希望去韓國出賽同受訓，呢輪成日照鏡加強表情管理之餘，全面進行『宇宙飲食』，所以身材比之前更fit!」順利入圍的何敖怡（OEE）及郭恩程（Kelly）同樣是模特兒，OEE剛在台灣完成大學課程回港，自稱也愛唱歌及拍戲，最希望代表香港出戰韓國，而Kelly說去年已想報名，但信心未夠，今年鼓起勇氣挑戰自己外，直言「高人一等」的178身高是賣點！至於身材最強勁、上圍達36E屬「巨無霸Cup」的李念卿也是模特兒，曾代表香港參加選美大賽《Miss Tourism Queen Worldwide》。

大會首席執行官唐安麒表示《ACE演藝模特大賽》是港韓兩地的「星工廠」之一，過往有得獎者包括童星孖妹鄭寶（Jaybo）及鄭貝（Jaybie）在韓國YS Group接受由BLACKPINK 丶BTS等名師的專業訓練及獲試鏡機會。今屆參賽者質素高，本身更是經驗不少的模特兒。