隱門︱吳沚默姣到出汁　加長版床戲有得睇

尹詩沛於無綫劇《隱門》飾演陳展鵬母親韓馬利後生版，角色非常慘情，雖出場時間不多，但每場演出均相當搶焦，不是遭吳岱融瘋狂糟質，強暴打鬧兼啤酒淋頭，就是哭得肝腸寸斷。演苦情戲有一手的詩沛，所有痛苦場口均演得不溫不火，在眼眶不停打轉的眼淚更分外令人動容。詩沛透露由於演繹的是韓馬利「濃縮版」生平，劇本並未予以演員限制，相關場口都是由演員靠豐富想像力演繹；對此詩沛大讚吳岱融功力深厚：「每一場有岱融哥嘅戲，佢都會一嚟就諗定晒點做、點夾，所有嘢都好清晰同好快。同佢啲場口雖然好激烈，但我一啲都冇受傷，呢個係好難拿捏到，佢每個位都好準確，無論打我還是淋我啤酒，佢全部就好晒力，我只要表情落力啲就會好似好逼真。」詩沛續指由於十分喜歡所演角色，所以每天都是懷著興奮心情開工。

除尹詩沛，另一女配吳沚默演出同樣精彩，飾演姣味女公關波波的沚默，在劇中風情萬種，並同獲杜燕歌及吳岱融垂青，最終因貪圖電影女主角地位與杜燕歌發生關係…二人床上戲今早更在無綫官網播出加長版。片段所見，沚默與杜燕歌床上埋身肉搏相當癡纏，不過沚默受訪時笑指拍攝時並不尷尬，皆因對杜燕歌百分百信任：「其實我哋之前合作過好多次，本身好熟落，但我事前有同Mary姐（韓馬利）講：『我要同你老公上床』。不過因為我驚自己唔夠放，所以拍床戲前有飲半杯威士忌壯膽，希望出嚟唔好太醜樣同嚇親大家。」談到獲不少網民激讚演出有味道，沚默笑指甚為意外，並坦言對自己魅力「零信心」，全靠監製Amy姐事前給予強心針：「因為之前喺《黃金有罪》做過舞女，Amy姐覺得我做得好，所以先畀信心我今次再做，既然佢對我有信心，我覺得自己放膽去做就得。」