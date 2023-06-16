胡美貽為藝術而犧牲　首次試彩繪搞到周身傷

由洪永城（Tony）帶領J2er胡美貽（Nicole）及布樂文（JB）擔任主持《阿媽唔信我去亞馬遜》，今晚（16日）一集，Nicole將為藝術「犧牲」搞到周身傷，事緣製作組請來藝術家及生物學家Uyra、為Nicole作藝術彩繪；Uyra短短一小時已將Nicole化妝成巴西家喻戶曉植物彩葉芋（Taja），難得「改頭換面」，Nicole秒速拉著團隊「御用攝影師」Tony狂影靚相，Tony更踢爆Nicole為了是次壯舉，事前瘋狂人肉搜尋Uyra。Nicole之後受訪透露，由於當日面上塗了不少天然顏料，以致面部活動受阻，並謂影靚相呃Like期間皮膚當災︰「去到草叢入面影相，因為啲雜草好多荊棘，影嗰時條頸、背脊同埋手臂都有覺得痛，返到去先發現原來成身都係𠝹痕。」根據官方發布照片，Nicole前臂是重傷區，肚仔亦有多處𠝹痕，幸好傷勢輕微。Nicole續指已忘記不少拍攝細節，皆因搭飛機期間已開始作病︰「所以一落機發生嘅所有嘢都好似夢遊咁，第一日開工因為食藥直情似發緊夢。（病咗幾耐？）足足一個禮拜。」

至於現年23歲的JB，原來除了是學霸，還是足球小子。5歲開始接觸足球的JB，曾擔任過校隊隊長、亦參加過區隊。他笑言足球方面最大成就，是被某人錄下球王英姿放上網︰「有條喺禁區頂，射入咗一球靚嘅遠射，唔知點解畀人錄咗擺上網，都叫做有條『球王』片。」熱愛足球的JB是次踏足巴西，除了參觀當地球賽，還落場跟當地球迷切磋球技，為此JB除着上愛隊曼聯球衣外，還穿上香港名物「白飯魚」應戰，可惜落場不到10秒即跣低輸頭威。

之後JB跟巴西赤腳仔仔one-on-one對戰，並使出「施丹轉身」及「告魯夫轉身」兩大秘技，可惜還是不敵赤腳仔仔，秒速被偷波兼再度跣低。JB事後受訪時坦承技不如人︰「我對白飯魚被當地着住人字拖嘅𡃁仔輕鬆KO（註：𡃁仔落場連人字拖也脫掉變成赤腳），搞到我真係食晒泥。冇辦法佢哋太勁，不過可以喺足球勝地（巴西）同當地人踢波，真係好感動。」