真愛定幼稚　廣末不倫情書成網民熱話

育有3子的42歲日本女星廣末涼子的不倫醜聞，連日成為日本甚至亞洲各地的茶餘飯後熱話。她日前承認背結婚13年的第2任丈夫Candle JUNE紅杏出牆，無限期被踢入雪櫃停工，近30年的演藝事業一鋪清袋。同時，她寫給「姦夫」鳥羽周作的不倫肉麻情書，亦受到網民熱議。

廣末不顧人妻身分，向已婚「姦夫」示愛：「我真的希望能一直在你身邊，24小時都想抱著你，即使無法實現這一點，我還是默默地感受著你。你出現在這個世界，讓我感到真實的活著，就像磁鐵的針一樣，心向著你指向同一個方向。」又赤裸表白偷情感受：「因為你，我有了不放棄愛的覺悟」、「感謝你願意讓我在面前哭、讓我舒服」等字眼。

雖然有網民讚廣末行文充滿文青風格，支持她追尋真愛，但更多網民狠批42歲的她，寫出猶如中學生的幼稚情書。外傳廣末有意與鳥羽再婚，由於日本法律規定若夫妻一方反對，必須分居5年以上才可離婚，故有網民力撐廣末丈夫Candle JUNE企硬不簽紙，不要讓一對「出軌男女」得逞。此外，網上又傳出Candle JUNE疑與多名女性不倫，更曾帶同情婦同行出席賑災活動。