Jeremy新歌MV玩《想見你》劇集Feel　同台灣網紅談戀愛

MIRROR成員Jeremy（李駿傑）的新歌《You First》，由首度合作的謝芊彤作曲，內容談及情侶分手、吵架時，總會經歷短暫分手階段，當發現仍然很愛對方，想再次見面時，猜想誰會先開口表示掛念對方，想再次在一起的心情。

Jeremy形容芊彤的Demo很有台灣感覺，令他覺得適合拍一些好似台劇《想見你》的MV劇情，所以就特地飛到台灣拍MV。MV帶有少許恐怖感覺，似血腥命案，但其實都只是以顏料表達在愛情中二人爭吵的心痛、痛苦畫面，但同步穿插一些甜蜜回憶，以形成強烈對比。

女主角方面，找來台灣網上頻道「這群人TGOP」的小宮，Jeremy大讚道：「之前都有睇這群人呢個Channel，因為導演Bori都有幫佢哋拍片所以認識小宮，造就今次機會。大家第一次合作，又要演到好似好恩愛嘅情侶，但不論恩愛、悲傷、鬧交小宮都好Pro交到戲，拍攝中途好辛苦好多外景，但小宮都有好好Energy去做呢件事，同佢今次合作十分開心。」

在台灣拍攝可有難忘事？Jeremy說：「其實今次同一時間拍咗兩隻MV，前一個Shot拍緊《You First》，點知下一個Shot就拍緊另一首新歌，中間不停間斷轉換角色，再加上連續3日由朝到晚，已經混淆咗，唔知自己拍緊乜，但出嚟效果又好驚喜！好佩服導演組織能力，係好繁忙又好複雜嘅情況下，都拍得咁好！」