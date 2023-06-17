港姐高質新女︱「仙氣曾淑雅」才貌雙全　「鋼琴女神」巨乳抗衡

新一屆港姐複選昨日（16日）進行，經過首輪面試篩選後，質素明顯提升，有多位佳麗是首次見傳媒，當中以身材驕人的「鋼琴女神」賴佩琳、身高1米76的「仙氣曾淑雅」陳旑最為亮眼，首度亮相即成焦點。而首輪面試的「翻版范冰冰」王敏慈、「火辣學霸」Michelle亦成功晉級，眾佳麗各具特色，應會掀起一番惡鬥！

《2023香港小姐競選》複選昨日在將軍澳電視城舉行，不少首次見傳媒的佳麗都相當搶鏡，例如韓味十足、穿上貼身紫色上衣大騷豐滿身材的賴佩琳（Nichole），昨晨抵達電視城門外即吸引不少傳媒追訪，她透露上次因確診未能參加初選。自言喜歡彈鋼琴的她，原來大有來頭，是鋼琴大師劉詩昆的徒弟，並經常參與公開表演，今次參選亦是師傅提名。翻查其社交平台，她有不少跟劉詩昆夫婦的合照，私生活亦奢華，除家住坐擁無敵海景的內地豪宅及有大量名牌包包外，還有不少坐遊艇出海的照片，相當富貴。

至於身形高挑的陳旑（Floria）今年22歲，現為香港理工大學碩士生，去年8月來香港讀書，現已有香港身份證，今次參選港姐抱着玩票性質，想給自己一個經驗。她受訪時廣東話不純正，問到可會覺得蝕底？她說：「冇關係嘅，我好勤力。」態度積極。

Cherry買外賣醫肚

除了碩士生與名師高徒外，「高質之選」還有從溫哥華返港的陳曉彤（Cindy）。去年她曾參選溫哥華華裔小姐，上月袁偉豪到溫哥華登台時，她曾代表電視台上台獻花。26歲的她是學霸，於加拿大著名卑詩大學音樂系碩士畢業，是華姐鍾嘉欣、鄧佩儀與李亞男的師妹，來頭不少。

歷屆港姐經常出現翻版藝人，今次有「翻版謝安琪」Cherry，由於初選時曾捱餓，故她入電視城前買了外賣隨時醫肚。而初選時獲封「翻版范冰冰」的王敏慈及「Cute版阿Sa」Lynn等亦順利現身複選。對於被封「翻版范冰冰」，王敏慈謙虛笑稱：「我覺得佢好靚，我冇佢咁靚，有信心入圍。（畀人話整容樣？）評判話我個妝太濃，所以今日冇咁重手，兩次都係自己化妝。」至於初選另一風頭躉「火辣學霸」Michelle以低胸裝出戰，狀態大勇！

趙璧渝陪妹妹到場

無綫藝人趙璧渝陪妹妹趙穎琪到場，趙璧渝表示首輪面試要開工，故沒有陪妹妹，昨日妹妹的「戰衣」亦是兩姊妹一齊揀，衣着較進取是想盡量突出優點，亦有提妹妹要經常微笑。