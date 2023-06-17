爆操女神︱3D立體蜜桃臀　瑜伽女神Krystal輕鬆擁有！

每個健身嘅女仔都必定想練出一個3D蜜桃臀，依家擁有翹臀被視為性感的標準之一，透過有效的訓練一定可以練出夢想中的身形。前幾集《爆操女神》有教過幾個練臀嘅訓練，反映都相當唔錯，所以今次再請人氣導師陳婉衡（Alycia）再教大家點練「PatPat」。上次靚女瑜伽達人妳祺（Kryscal）跟Alycia學練硬拉（Deadlift），為了打造立體蜜桃臀，學得一招點會夠，所以今集《爆操女神》Alycia會大公開翹臀密技！

今次Alycia會教一個針對臀部及下背嘅動作Hyperextension（背屈伸），雖然見到個名會覺得較難，但《爆操女神》會由淺入深介紹點樣做。首先，練習呢個動作需要用到羅馬椅，重要係要調整適合自己的高度，之後將雙腳穩定咁企喺腳踏上，要注意嘅一點係是確保小腿咁頂住軟墊。平時我哋做嘅時候，都會保持上身一直線，再身體往下，但Alycia今次教Kryscal一個小貼士，可以更專注訓練蜜桃臀，就係首先背部微曲，再上身向下落。其實淨係睇字，點會夠清潔呀，不如快啲去睇今集嘅《爆操女神》！

場地：Snap Fitness （San Po Kong）