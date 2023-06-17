【是日通勝】

農曆四月三十

癸卯年 戊午月 丙午日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、 下午5時至7時

宜：祭祀

忌：作灶、出行、安床

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：29、31、39

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：幸福不是必然！感情關係需要花時間栽培。

金牛座：處理錢銀問題有點糊塗，謹記謀定而後動。

雙子座：運勢欠佳，生活多阻滯，做事易迷失方向。

巨蟹座：助人為快樂之本，幸運之神不會待薄好人。

獅子座：只要心態夠積極，就可在困境中找到曙光。

處女座：心境平靜，多做有意義的事，運氣會提升。

天秤座：遇上低潮不用氣餒，總有一天會雨過天青。

天蠍座：愛情吉日，單身者可以嘗試向意中人表白。

人馬座：心態正面可以帶來好運，對自己要有信心。

山羊座：各方面運勢都很好，可望迎來愉快的周末。

水瓶座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

雙魚座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）雞 人緣好

（跌）鼠 易犯錯

鼠：是日沖煞，運勢一般，急功近利易闖禍。

牛：工作運平平，表現受質疑，信心受打擊。

虎：感情運不穩，有伴侶者提防另一半吃醋。

兔：有異性主動親近，不應拒人於千里之外。

龍：事業運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

蛇：財運低迷，易受外力干擾，花掉冤枉錢。

馬：健康運欠佳，身心狀態差，容易生病。

羊：消費意欲強，花錢如流水，要小心理財。

猴：花錢買高興要適可而止，以免入不敷支。

雞：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

狗：財運下滑，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

豬：懂得知足，收起虛榮心，心情會變好。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

十二星座究竟是哪天劃分？

今年6月21日是夏至，亦是夏季的開始。其實占星學中的十二個星座在哪一天劃分，是跟分點和至點有關，而我學那套西洋占星，四季的開始包括春分、夏至、秋分、冬至是非常重要，白羊座永遠是在20/3或21/3，夏至在20/6或21/6，秋分在22/9或23/9，冬至就在21/12或22/12，固定了在這些日子，太陽就會走到那些星座。

隨便上網找十二星座運程時，有些會寫水瓶座是20/1至18/2，但有些又會寫到22/1至19/2，究竟21/1出生的你，是水瓶座還是山羊座？我認識一些朋友，在未學占星之前，一直以自己是巨蟹座，做了數十年人後，才發現自己是雙子座。有時都有聽過甚麼48個星區甚麼36個星座，嘩！超複雜，當然36或48在黃道是有其他意思，但對行外人來說，不如你上網用占星軟件，輸入準確的出生年月日時，就會知道你的太陽絕對是在那個星座。十二個星座的劃分，是由太陽走到黃道上幾度幾分來決定，如今年21/6那天晚上10時57分，太陽就走到巨蟹座零度零分，如果你的BB剛巧在今年21/6晚上10時出世，他是雙子座而不是巨蟹座啊！所以精準程度十分高，就算畫分36或48個區間，沒有出世時間，還是有踩界的情況。如果你剛巧在兩個星座轉換的那天出世，而一直都在懷疑究竟自己是獅子座還是處女座時，真的要去查一查你的星座了。