星玄︱「熊心如」蘇韻姿未解凍　人緣旺獲熊家總動員慶生

6月17日即係農曆四月三十，通勝話今日宜祭祀，而最旺生肖係雞，屬雞嘅朋友今日人緣旺，人際關係好好，對傾公事好有利，成功機會大呀。蘇韻姿就係屬雞啦，佢憑《愛‧回家》熊心如一角成功入屋，而且佢樣靚身材正，周不時喺社交網大派福利，討得一班網民歡心，可惜就唔得高層鍾意喎，上年12月已經被飛出《愛‧回家》劇組，依家都未有新job，雖然唔知幾時解凍，但睇佢ig呢排都係吃喝玩樂多，似乎都唔太擔心，但話你人緣旺，今日啱做生意喎，講真早排熊家仲總動員幫你慶生，仲唔係大把朋友，講中晒？不如真係諗諗佢呀，好多藝人都有自己生意架，與其係到等機會，不如主動爭取。至於屬龍嘅人就事業運唔錯，屬兔嘅人都有異性主動埋身架。

今日嘅幸運星係山羊座，你哋各方面運勢都好好，可望迎嚟愉快嘅周末。凍齡男神關智斌就係山羊座喇，之前一直喺內地發展嘅佢，近排終於返咗香港拍ViuTV新劇《法與情》，喺劇入面同葉璇以及賈曉晨，有感情轇轕嘅佢，更會同JJ有床戲演出，認真艷福無邊！佢仲非常入戲，戲內外都同葉璇互叫BB，真係好鬼冤氣呀！既然Kenny運勢咁好，相信劇集播出之後，收視都一定好好呀，至於天蠍座嘅朋友，今日係你哋嘅愛情吉日，單身嘅人可以嘗試向意中人表白。