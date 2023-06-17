《閃電俠》全球開畫勁收　導演傳將開拍蝙蝠俠羅賓電影

DC大堆頭超級英雄電影《閃電俠》（The Flash）全球正式開畫。北美優先場收970萬美元（約7,585萬港元），預計開畫3日將勁收7,000萬美元（約5.5億港元），料擊敗同日開畫的彼思動畫新作《元素大都會》（Elemental）成為北美開畫票房冠軍。

雖然《閃》口碑兩極化，但發行商華納兄弟探索的行政總裁David Zaslav早前在活動上向戲院商「買花讚花香」，稱《閃》為自己觀影以來看過的最佳超英電影。《閃》除了預計在北美開畫勁收之外，中國開畫首日亦破3,000萬人民幣（約3,300萬港元），而香港方面，《閃》周四亦已開畫，開畫單日收接近240萬港元，成為開畫票房冠軍。

《閃》開畫票房勁收，導演Andy Muschietti近日被傳媒爆將執導新蝙蝠俠與羅賓的電影《The Brave and the Bold》。據知此片與羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）主演的《蝙蝠俠》不同，是在不同宇宙發生的蝙蝠俠故事。故事靈感來自Grant Morrison的漫畫系列，書中蝙蝠俠發現自己有個從不知道的兒子，被刺客養大的凶殘男孩Damien。暫時未知《閃》中出現的賓艾佛力（Ben Affleck）會否在此片中再次飾演蝙蝠俠一角。