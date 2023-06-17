民間小智慧　白衣除污用呢啲？

夏天穿白色的衣物最不吸熱是常識吧，不過白色雖好，但容易沾上各種的污漬，如汗水、食物醬汁等等，非常不美觀。不想因此放棄這些衣物，不如試吓各式的民間救法啦！

【梳打粉加水】

梳打粉可謂是家居清潔的法寶，其實它對衣物清潔亦很有一套，如在汗漬上放上以梳打粉及少許水混合的糊，靜置1至2小時，重點清潔汗漬後，再整件清洗。而另一用法則是以梳打粉加水來浸泡衣服，具有較溫和的「去黃」效果。

【檸檬汁加食鹽】

不要以為食物只可以滿足口腹之欲，原來它亦可以幫你返原靚靚衫。針對泛黃的衣服，如為個別部位，可以新鮮檸檬汁塗上泛黃之處，再撒上食鹽加以揉搓，最後將衣物放於太陽下曬。而對付整體泛黃的衣物，則可以洗米橙水（在洗米水中加入橙皮煮沸）或檸檬水浸泡，前者浸泡一段時間再加以揉搓，後者浸泡約30分鐘至1小時，最後進行日常的清洗。

【洗潔精】

除了泛黃及有汗漬外，穿着心愛的小白衣出門亦很有可能會不小心沾上食物的醬汁或化妝品，這時候就可以出動到用來洗碗的洗潔精。面對唇膏印時，可以洗潔精加水搓洗，而咖啡漬及茶漬等可以先用白醋擦拭，再以洗潔精加水搓洗。另如果想去除醬汁如豉油，則可以梳打粉加洗潔精，再以牙刷去刷，最後再正常清洗。

無論如何當發現有污漬應盡快處理，以免變成「陳年老漬」，日後想清潔就更難。使用時亦要注意衣物質地，再選擇合適的方法處理。