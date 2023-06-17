陳凱琳自爆一出道即陷低潮　情緒崩潰唔敢出街見人

藝人陳凱琳（Grace）近日現身網上節目《發·神·經 》接受藝人之家的牧師Bosco和唐貝詩訪問，大談她在娛樂圈的低潮經歷。在外人眼中Grace的人生似乎一帆風順，但她自言是一個報喜不報憂的人，在社交網中從來不會說不開心，但自己在娛樂圈其實有不少經歷：「今年係我入行第9年，我諗我最低潮係由我第一套主演嘅劇集出街，因為我冇經驗又冇接受過訓練，所以當年劇集出街畀人鬧到我想匿喺房，好驚見到其他人，覺得好醜，出面啲人話陳凱琳唔識演戲就唔好做女主角，點解要用一個咁嘅新人，字眼好苛刻，由你嘅演技開始，然後就會話你個樣，之後就針對你嘅家人，係全方位咁鬧，我記得有一刻瞓喺床上郁唔到，情緒好崩潰，覺得我做娛樂圈係要帶娛樂畀人，但大家都鬧緊我，不如唔好做，唔知道做落去嘅意義喺邊，我對自己好失望，因為我本身係一個對自己要求高嘅人，出街有人見到我，問我係咪陳凱琳，我個心覺得對方係笑緊我，感覺每個人都係講緊你，呢個就係我人生最低落嘅時候。」

她稱幸好自己的信仰拯救了當時的自己，才能慢慢走出低谷：「從呢事件令我去諗不如依家好好去學戲，或者再去奮鬥去努力，對我嚟講，呢9年係一個最大嘅學習，而且你會覺得更加值得，因為唔係一開始就到手，反而係慢慢，突然有一套劇，有人話陳凱琳嘅演技進步咗，演得好自然，對我嚟講已經係一個讚賞。」Grace笑言很羨慕老公鄭嘉穎的心態，已經練成百毒不侵，但自己就很介意別人怎樣看自己：「有時想其他人鍾意自己，但又想做自己，好難搵到平衡，到依家呢這一刻，我係比以前好，起碼以前只有20%，依家會有60%嘅自信，但我覺得仲未到100%。」