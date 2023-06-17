天然低成本　DIY護膚面膜

最近天氣悶熱，皮膚狀況也變得很不穩定。想皮膚恢復健康，日常需要更花心思去護理。不過日日去美容院又會太過破費，大家可以嘗試在家中自製天然面膜，令皮膚變得更好。不少明星的皮膚都超級嫩滑，她們都會在家中DIY面膜使用，而且自製的成分必定天然無害，因為每一步都是自己把關。今次介紹李多海、IU的DIY美容秘方，大家可以試下啦！

李多海雞蛋面膜

韓劇女神李多海早前宣布結婚的消息，大家看到她的結婚照，發現過了這麼多年女神的皮膚還是如年輕時一般這麼白滑。其實李多海有不少護膚心得，其中她就跟大家分享了她經常敷雞蛋面膜。需要事先準備1顆雞蛋、1袋麵粉、1瓶蜂蜜，將雞蛋的蛋黃與蛋清分離，接著把蛋清與蜂蜜攪拌均勻，最後加入小量麵粉。做完之後就把面膜用刷子以向上提拉的方式敷在臉上，之後等約10分鐘之後將面膜洗掉即可。

IU牛奶面膜

皮膚超級好的IU透露，她有時候會用牛奶來DIY面膜。這款面膜非常簡單，只需要準備牛奶與化妝棉。使用方法是將化妝棉泡在牛奶當中，然後再臉上濕敷5至10分鐘，拿下來化妝棉之後，用溫水洗乾淨臉，就會發現臉變得非常白滑。若想要更進階的護理方法，大家可以準備香蕉泥加入牛奶之中，均勻攪拌即可敷臉，也是敷10分鐘就可以。但切記不要超過10分鐘，敷太久不但營養不會繼續吸收，還可能有皮膚乾燥敏感的風險。