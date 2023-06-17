樂壇大騙局首度拍成電影　格林美得獎組合曾被揭發搵人代唱

曾於80年代紅極一時的德國R&B 2人組合Milli Vanilli出道不久就已在全球爆紅，不過就在他們事業頂峰之際，被傳媒揭發一切原來是「騙局」，他們動聽的歌聲全部由幕後代唱！而早前有電影公司就宣布將這個世紀「樂壇大騙局」開拍成傳記電影《Girl You Know It’s True》！

影片以全新人主演，由兩位新演員Elan Ben Ali和Tijan Njie分別飾演Milli Vanilli兩位成員Fabrice Morvan和Robert Pilatus。Milli Vanilli走紅經過相當傳奇，他們甫出道就憑住多首歌曲成名，大碟在全球賣出數百萬張。而他們更因此而勇奪《格林美音樂獎》最佳新人獎。之後2人被傳出「咪嘴」醜聞，他們一直沒有參與專輯中任何一首歌曲的演唱，演唱歌曲的歌手是另有其人！

真相曝光後，《格林美音樂獎》就決定褫奪他們的新人獎項。其後，幕後代唱人組成The Real Milli Vanilli推出大碟，而最諷刺就是這隊「真貨Milli Vanilli」卻沒有走紅過！

雖然Milli Vanilli被爆做假，但其中一名成員Fabrice Morvan仍死心不息多年來繼續以個人的名義出騷，希望藉此來證明自己唱得又跳得！