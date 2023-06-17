端午節指定動作　食糉睇扒舟

端午節吃糉是過節的指定動作，傳統口味以外，坊間經常推出新穎又美味的配搭，今年亦不乏多款健康之選和家鄉風味，部分還提供優惠，讓一家人可以開開心心一邊食糉子，一邊欣賞龍舟賽事。

香濃福建糉

不同地區的糉子，都會滲入自家的特色。香港JW萬豪酒店米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿今年除有金殿乾鮑瑤柱裹蒸糉和金殿日本紅豆鹹肉外，新出的金殿福建糉，糯米以醬油、五香粉和葱頭油炒香，包住日本花菇、栗子、蝦米碎和關刀豬腩肉，吃時蘸甜辣醬，味道濃郁。

升級改良

紅豆作餡料的糉子，大部分人都有食過，香港四季酒店米芝蓮星級中菜廳龍景軒就以紅豆蓉鹼水糉作靈感，創作出綠豆蓉鹼水桂花糉，綠豆經浸泡再燉煮6小時，配桂花蜜提升味道。另一款雞樅菌玉掌元貝糉以餐廳的沙薑豬手代替五花肉，微辛富獨特香氣。選購禮盒的話，還包括2019年老白茶一盒，用來配搭糉子最好不過。

菌香素糉

散發芳香氣息的菇菌，一向是入饌的好食材。富豪酒店今年推出多款口味，除桂花紅豆芋蓉糉、蓮蓉鹼水糉、原隻鮑魚瑤柱火腿糉和花膠螺頭金腿瑤柱糉等，新出的養生牛肝菌五色豆素糉，升級選用法國牛肝菌，再加黃豆、綠豆邊、紅腰豆、眉豆和黑豆，香氣撲鼻又營養豐富。在網上商店訂購滿指定金額，免費獲贈招牌XO醬。

健康五穀

糉子大多以糯米為主，獨吞一個很容膩滯。鴻福堂今年推出的養生五穀豚肉糉，以燕麥、蕎麥、薏米、小麥、糙米和紅豆加黑白糯米混合，配豚肉和鹹蛋黃，口感豐富，感覺更健康。品牌亦另有低糖的陳皮豆沙蓮子百合鹼水糉，任君選擇。

買五送一

美味糉子除自私食，坊間亦有禮盒和套裝，方便用來送禮或自用。餐飲集團1957 & Co.推出的珍味上海糉套裝，內有3款鹹味及1款甜味糉，除有蛋黃火腿糉、極品家鄉糉和紅豆蓮子豆沙餡，今年新增了豚肉瑤柱蛋黃糉，餡料由豚肉、上湯熬煮原粒瑤柱和鹹蛋黃製作，現時購買有買五送一優惠。