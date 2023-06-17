化身美人魚！扭腰擺尾　節拍舞動

夏天是與水為伴的季節，若嫌齋游齋潛無新意的話，大可試吓人魚水中舞（Mermaid Dance）。其實它屬人魚運動（Mermaiding）的延伸，以人魚泳術和技巧為基礎，透過加入音樂和舞蹈元素，變成更富趣味的新興運動。今次請全港首間人魚水中舞學校Mermaid Ocean Palace的創辦人Iris（鍾卓芝）及聯合創辦人Christel（譚希瑜）分享箇中樂趣。

結合人魚泳術與舞蹈

兩個女仔Iris和Christel，一個是註冊醫務化驗師，一個是註冊社工。幾年前二人在不同人生路上尋找自我，Iris於2018年在台灣學習人魚泳術後一玩着迷，Christel則裸辭後在喜愛的舞蹈領域發展，二人經朋友介紹下一拍即合，結果人魚和舞蹈就像「癩尿牛丸」般誕生。Iris指：「人魚運動在美國、澳洲等沿海地區相當流行，而亞洲地區興起只係近十年的事。親身體驗後覺得這運動相當不錯，就想試吓喺香港發展。」Christel笑道：「有日朋友話佢認識一條美人魚，那條就是Iris，傾傾吓大家就諗有冇可能喺水裏面跳舞呢？然後我哋就合作發展人魚水中舞。」

循序漸進富挑戰性

Iris分享：「做人魚唔一定要識游水，一般閉氣10秒都夠換幾個動作，更着重動作美感，例如要在水中開眼和保持笑容。」最重要是不論性別和身形，4歲以上小朋友都啱玩。她建議初學者可先從人魚塑造班入手，掌握基本人魚泳術，然後可上認證班，學習水中翻觔斗、旋轉、吹泡泡及不同動作組合等，學成後便可參加水中舞班，在水中聽着音樂做出串連動作，最後可像表演般完成整隻舞蹈。

Christel續道：「水中舞講求拍子感，可以一個人跳或兩人一齊跳，我通常編一隻雙人舞約3分鐘左右。因有水阻的關係，令水中舞更好玩又具挑戰性，配合不同道具如扇、絲巾、紗裙等帶來更多不一樣的表演效果。」不過人魚水中舞練習和表演最難是搵場地，她們預計於7月在西營盤開設全港首間人魚水族館，內設12米長、3米深的大水缸；並於啟德郵輪碼頭設一個長6米、深3米的室內表演水缸，希望藉此建立香港人魚社群。

亞洲人魚表演冒起

近年人魚在亞洲地區冒起，不僅台灣有水族館推出全新人魚實境表演，新加坡更有餐廳以人魚做噱頭吸引食客，而日本就流行人魚沙灘攝影，為大家提供更多近距離接觸人魚的選擇。

台灣 水族館實境表演

花蓮遠雄海洋公園繼去年搞咗全台唯一人魚實境表演，大獲好評。早前再下一城推出全新2.0版，除了備有多位美人魚，還加入男人魚和有超萌的海洋版「美人魚」海牛同場演出。表演每日11:00am、1:50pm及3:00pm舉行，需網上預約留位。

新加坡 人魚陪你歎美酒

位於新加坡南海灘藝術和文化區、受保護現代建築遺產中的NCO Club，內裏有一間Fish Pool酒吧，設有奧林匹克跳水池標準的大水缸。這酒吧在星期五及六晚上營業，特別請來當地首位美人魚Syrena，一晚兩場6:30pm及8:30pm在水中表演。

日本 沙灘影靚相留念

唔想落水，但想變身美人魚？沖繩恩納海濱公園Nabi海灘便提供美人魚沙灘攝影體驗，有齊美人魚造型服裝、其他配飾及專業攝影師。拍攝後還可於沙灘拾貝殼及珊瑚自製相架，然後放入美人魚照留下美麗回憶。