Tyson Yoshi棺材放工作室畀阿媽鬧　計劃與女友度假慶生

歌手Tyson Yoshi今日（17日）舉行全新大碟《2ND》發布會，除了推出實體CD、卡式錄音帶及黑膠碟外，還有一系列周邊單品，包括T-shirt、帽、首飾及手機殼，在紅雨高掛下仍吸引近200粉絲排隊購買。

講到今次一口氣推出如此多單品，Tyson解釋：「因為我唔知CD、卡式錄音帶同黑膠碟邊樣最受大眾歡迎，所以就出晒畀大家去選擇收藏。」講到頸鏈以棺材為元素，他笑言是自己將來的棺材：「個棺材喺我首歌《IF I DIE TONIGHT》嘅MV出現場，個道具棺材本來放喺我個工作室，後來阿媽見到嚇到打嚟鬧我，我就將個棺材放咗喺道具倉，到我死嘅時候都係用呢個，我諗好少有人咁早設計定。（怕唔怕條鏈唔好意頭？）咁條鏈叫升官發財鏈都可以。（今次出咁多嘢，成本好高？）成本最高係條鏈，因為係第一次出而且數量唔多。」

另外，他透露最近工作忙碌，希望可以好好放假休息：「依家計劃中，因為我同女友都係7月生日，可能7月放假，去啲冇人去嘅地方或者住喺度假屋，全程唔使出門口，連Shopping都冇。（女友冇所謂？）女仔最鍾意影相，畀個腳架佢就得，佢覺得我影相影得愈嚟愈衰，所以放棄咗我，自己用腳架自拍。」他稱稍後要籌備第三隻大碟，所有個人歌都以英語填詞：「同其他歌手合作就會唱廣東話或者國語，台灣歌手一定有合作，香港就會同湯令山，我仲想同泰國歌手合作，覺得泰國嘅音樂好勁。」