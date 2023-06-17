何泳芍廖慧儀性感打氣　破相黃紫恩準備激光去疤

J2ERS成員何泳芍（Honey）、廖慧儀、黃紫恩等今日（17日）現身水上中心，為下周舉行的《癸卯年沙田龍舟競渡》進行練習，身為啦啦隊的她們齊齊騷腿示人，於岸邊高聲為同事們打氣，曾任龍舟鼓手的Honey，直言其位置雖對隊員起不了作用，但慶幸也能提高士氣，問到屆時會否繼續性感上陣？Honey笑言：「如果天氣再熱啲唔排除，大家拭目以待。」廖慧儀指早前主持飲食節目，拍攝期間食不停，幸有堅持做運動，才能維持正常體重。

談到新一屆港姐面試，兩女同聲表示有留意，Honey說：「有睇過啲相，都好高質素，好在我唔係今屆選咋。」廖慧儀則透露對當中一位瑜伽老師參賽者印象深刻：「今年我有份拍宣傳片，唔知嗰位參賽者係咪睇到條片留意到，之後報名參選，希望個廣告起到啲作用啦！」

早前於街上暈倒破相的紫恩，鼻樑及眉骨位仍貼上膠布，表示傷口共縫了30多針，但近日亦已拆線，稍後亦準備進行激光去疤，問到現時上妝是否有困難？她說：「監製好好，叫我健康行先，等準備好先開工，但我OK，只係鼻同眼化妝時間比平時多15至20分鐘。」