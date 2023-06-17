炎明熹認曾有暗戀對象　公開擇偶條件準備好拍拖

樂壇小天后炎明熹（Gigi）接受港台《舊日的足跡》訪問，父親節將至，她趁機感謝爸爸和一眾姑丈們：「我有5個姑媽，帶大我的是四姑丈，而最近大家看到的是五姑丈。他們都把我當女兒般疼愛，我幸福滿瀉！爸爸是一名跌打醫生，曾在鄉間有診所。我在香港出生，回鄉時就居於診所。我們家傳做跌打，其實我也有興趣的，但可惜傳男不傳女，所以小時候我希望和媽媽一樣做護士，幫助和照顧病人。」

她表示除了多謝父母誕下她外，還很感激四姑丈，沒有他大家便不會認識到炎明熹：「當年我看到四姑丈和姑媽拉着行李，說要離開汕尾去香港，我嚷着要一齊去，更自己收拾行裝，就這樣跟他們來了香港。由幼稚園至初中，我都是跟四姑丈住，後來為了方便學唱歌，就與五姑丈姑媽一起生活。」

珍惜與家人見面時光

小小年紀便與父母分開，她坦言當年也有不開心的時候，晚上一關燈便會在床上哭。後來明白到父母要照顧爺爺嫲嫲和弟妹，所以學懂珍惜大家見面的時光，她肉麻地說：「各位爸爸，我很喜歡你們，沒有你們，便沒有今日的炎明熹。祝你們身體健康、笑口常開。不過聽到我那麼肉麻你們不要哭，我會做得更加好，同時孝順你們！」

她的原名「王佳恩」是父母從網上找到的，後來覺得名字太普通，於是改為「王玲芝」，又指爸爸不斷替她改名字，她也不喜歡，直至14歲，音樂學校的改名師傅替她起了一個新名字，說跟她的外形很相襯，結果翻開一看「炎明熹」這三個字，她非常喜歡，幸而家人沒有介意她改了姓炎，她續說：「我參加《聲夢傳奇》梳了一個很高而且齊陰，像火星人的髮型。當時髮型師說沒有參賽者願意剪這髮型，我說冇所謂，她一下子便落剪，我很驚訝，看了幾天也覺得很搞笑，之後就跟它和諧共處了。初時大家說我來自火星，指我的說話和行為怪怪的，我倒不覺得，可能是我的髮型太似《星空奇遇記》的火星人冼樸吧。多謝各位給我這稱呼，讓大家留下了深刻的印象。」

準備繼續升學

7月19日是DSE放榜日，她可有想過先做歌手再升學？她說：「我和家人討論過，希望一面學習，一面唱歌。唱歌是我熱愛的，做起來會有幸福感。讀書也是需要的，要增長知識。兩者一起進行讓我有多點空間、多些想像。我有想過入讀演藝學院，但心儀香港理工大學的時裝設計課程。我喜歡畫畫，可以增加我的想像力。如果有一天我不做歌手，相信可以做一個優秀的時裝設計師。」

對於被稱為樂壇小天后，她笑稱從沒想過有這樣的成績，一心只想像媽媽一樣當護士：「我本來是個沒有目標的人，多數是把家人給我的目標當成自己的目標，令他們放心讓我前行。現在我對自己的要求高了，現階段是先把歌唱好。我喜歡梅艷芳前輩，曾有前輩指我跟她相似，我感到驚喜和榮幸。我從網上看過梅姐（梅艷芳）的演唱會，她的最後演唱會我也看了兩、三次，加上知道她的經歷，覺得好感動。她唱低音時很有感染力；唱快歌時，能夠爆發出強大力量。我也希望能做到像她一樣。」

視Gin Lee為心靈導師

她感謝亦師亦友的Gin Lee （李幸倪），對方不但傳授她具爆發性的歌唱技巧，還不時送她小禮物，例如有消炎效用的蜜糖，以及有助紓緩喉嚨不適的發光棒等。參賽期間，她因緊張而面上長痘兼難以入睡，她還主動給予安慰，儼如她的心靈導師。

唱情歌絲絲入扣的她可有暗戀過他人？她直認：「小學時有，但通常是自己未選定，內心會左搖右擺，今日喜歡這個，明日喜歡另一個。其實哪一類男孩子也沒所謂，緣分到了擋也擋不住。我的理想伴侶是一個好人，喜歡我多於我喜歡他，而且一定要孝順。何時拍拖我也沒所謂，現時也可以，不過我暫時未遇到。」

她對於被封為「吸金小天后」有何感想？她說：「沒錢不能，但有錢也非樣樣皆能，所以不會太聚焦在金錢上，免得影響自己。四姑丈教我要儲錢，爸媽也送我一個有密碼的錢箱。我對錢不太敏感，會請長輩為我理財。我不知道現在有多少積蓄，目前的注意力都集中在下月的放榜日。我校內的各科成績也很平均，只是數學比較差些，但今次公開試，我用了自己的思維邏輯『搞一搞、算一算、做一做』，我好有信心！」