有洋蔥！新紀錄片爆已故同志男星洛克遜拒絕投入咀戲原因

荷里活男星洛克遜（Rock Hudson）1985年因愛滋病併發症離世，成為首位死於愛滋病的男星。有關他的紀錄片《Rock Hudson: All That Heaven Allowed》將於本月底在HBO Max推出，於紀錄片中曾與他合作過的舊拍檔大爆一些有關他鮮為人知的秘聞。

據知他患病期間曾客串美國長壽劇集《豪門恩怨》（Dallas），在劇中他安排與女主角之一的Linda Evans接吻，她於紀錄片中憶述當時的情況，她表示拍攝時並不知他染病，而拍攝咀嘴戲時他一直不願張開嘴巴，令效果不如預期。雖然拍了好幾次，但他依然不肯跟劇本張開嘴來吻她，後來才真相大白。Linda回憶起舊拍檔時忍不住流淚：「這讓我很想哭，因為我知道他在保護我，想到他做了一切能為我做的事情。當時大家甚麼都不知道，這真令人心碎，就算是現在提到這件事，還是很令人傷感。」洛為免拍檔被他傳染而於拍攝前特別用了各種不同的漱口水，把嘴巴徹底清潔，拍完之後還對密友承認，那是他一生中最糟糕的一天，因為背負超大的心理壓力。

不過由於當時大眾對愛滋病的認識尚淺，Linda表示往後有一段時間她被友人列作為「高風險人士」拒絕與她來往，他們恐怕她會被感染愛滋病，有朋友更驚到不敢去她的家吃晚餐。