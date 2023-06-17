Edan密密搵銀想搬大屋　拒獨居要同阿媽住

男團MIRROR成員Edan今日（17日）於暴雨下拍廣告搵真銀，要換上多個造型，對於連續第三年同客戶合作，笑言不知酬勞有否加碼，因為通常做完才問，感恩有工開，今年已拍了不少廣告，希望陸續有來，想拍自己鍾意的籃球和遊戲機項目，問到可會再請屋企旅遊？他表示未有出遊計劃，自爆未曾出糧，問是否半年出糧一次，笑言是「一時時」，透露今年有意搬大屋，想同家人住得更舒適，不考慮獨居，笑言因為媽咪不捨得同他分開住：「Anson Lo同屋企人住同一幢大廈，樓上樓下，我阿媽都話咁樣唔好，唔係我黐住媽，係媽黐我，我存在好緊要，我唔係媽寶，係仔寶。」他表示未有置業計劃，講笑不能跟姜濤傳買1800萬樓相比，直言買唔起。

正忙於拍港版《社內相親》的他，日日開工，因為想盡快拍完重要的場口先，而且之後他與Anson Lo要各自準備演唱會，要同劇組請假。近日接連拍通宵戲趕戲，但不覺辛苦，「通宵完第二日開晏，好啱我生理時鐘，如果開早班我仲唔慣。（你捱得定Anson Lo捱得？）佢捱得，我冇佢咁犀利，佢開完通宵之後去做Gym，我就寧願瞓吓。」他表示之前拍《I SWIM》操到好瘦，但今次他想練大隻一點，以配合對手沈殷怡，問他是否暗示沈殷怡多肉地？他解釋說：「佢高大啫！自己唔想太瘦。」另外，提到Anson Lo 和Jer都宣布加開1場MIRO場，Edan本身演唱會只開2場，較其他隊友少1場，故他直言也恨加場，但暫有消息。