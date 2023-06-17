Marz23來港晒廣東話　獲粉絲送胸圍諗住拎去賣

台灣歌手Marz23今日（17日）在apm舉行簽唱會，吸引數十粉絲捧場，他在台上獻唱時因太投入表演而跌電話，他又十分識做地以廣東話「好犀利」來稱讚香港粉絲，當主持問他還識講哪些廣東話，現場粉絲大叫：「好X正！」他笑言粉絲教的不能講，談到明天是父親節，即將榮升人父的他感嘆自己在心態上變化很大，除了音樂以外，所有心力都放在家庭上，但坦言仍未準備好當爸爸，每天都在學習新的東西。

他昨晚在港舉行演唱會，他稱昨晚只可以用「燃燒生命」來形容自己跟粉絲的狀態，提到他收到超級多的胸圍，他說：「還未想到怎樣處理，可能帶回台灣在路邊攤售賣，在台灣未試過收胸圍，我之前在社交網上說雖然我不是饒舌歌手，但我很好奇在表演上收到胸罩是甚麼感覺，結果香港歌迷準備了好多給我，收到大約20個以上。（女友會不會吃醋？）不會，我之前有問她如果收到很多胸圍你會不會生氣，她說不會，還叫我多收一點。」他透露明天就會離開香港，這幾天在港遊覽了星光大道、維園及乘坐渡輪，問到有否買手信給女友及未來BB？他謂原本打算今日工作結束後購買，但昨晚在演唱會中收到粉絲送的大量禮物，故此自己不用花錢買，問到是否再有來港計劃？他說：「會再來，昨晚答應了粉絲會再來。（下次帶同小朋友？）看情況，如果他很乖的話就可以。」