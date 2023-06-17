【Zac玩Zac食】跳出框框　活出真我

位於佐敦嘅星級酒店於6月10日至7月22日期間舉辦為期超過一個月的同志文化活動，主題為「It's Morphing Time酷變時間」，策劃了20多個多元化的活動，包括座談會、放映、工作坊、展覽、表演、派對、畢業典禮、比賽、婚宴展、特色雞尾酒和住宿體驗等。藉此為LGBTQ+群體、其盟友以及公眾帶來更多針對性/別認知的啟發，並鼓勵大家共同努力，透過分享和宣揚知識，為酷兒社群爭取更美好的未來。

好多人（包括我自己）都以為Drag Queen係男同志易服變裝成女人在台上表演，直至上星期六參與了酒店為Pride Month舉辦的同志文化活動中嘅「The Drag Dictionary變裝工作坊」，讓我眼界大開！

由Drag Jam帶領的變裝工作坊介紹咗變裝文化，其中涉及了解真的自我及自我肯定，在現實生活中不能展示的性格和特質，可以在變裝中盡情釋放，不只限定男同志的Drag Queen，亦有女同志的Drag King，更有同一性別變裝的Bio Queen等，並分享本地變裝演出的第一身經驗。參加者從兩位導師身上學習變裝演出中的化妝，原來當中技巧相比起「化女妝」的分別很大，一般需要作表演的Drag Queen裝扮需要耗上3小時，絕對不是一種兒戲的「扮女人」！

昨天學到最重要的金句，就係國際知名嘅Drag Queen Ru Pual講過嘅「We are all born naked and the rest is drag」；其實放下偏見及有色眼鏡，Drag Queen或King只係勇敢地釋放自己，為其他人帶來正面訊息及能量，而根本在我們生活的世界中，身邊很多人每天在工作、在社交、在家庭、在生活，其實也是在「變裝」中，每個人都是某程度的Drag King或Queen，有幾多人能跳出框框，活出真我！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook：Inztyle.hk.zacky

Instagram：Zackyinztyle