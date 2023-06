【Zac玩Zac食】跳出框框　活出真我

位於佐敦嘅星級酒店於6月10日至7月22日期間舉辦為期超過一個月的同志文化活動,主題為「It's Morphing Time酷變時間」,策劃了20多個多元化的活動,包括座談會、放映、工作坊、展覽、表演、派對、畢業典禮、比賽、婚宴展、特色雞尾酒和住宿體驗等。藉此為LGBTQ+群體、其盟友以及公眾帶來更多針對性/別認知的啟發,並鼓勵大家共同努力,透過分享和宣揚知識,為酷兒社群爭取更美好的未來。

好多人(包括我自己)都以為Drag Queen係男同志易服變裝成女人在台上表演,直至上星期六參與了酒店為Pride Month舉辦的同志文化活動中嘅「The Drag Dictionary變裝工作坊」,讓我眼界大開!

由Drag Jam帶領的變裝工作坊介紹咗變裝文化,其中涉及了解真的自我及自我肯定,在現實生活中不能展示的性格和特質,可以在變裝中盡情釋放,不只限定男同志的Drag Queen,亦有女同志的Drag King,更有同一性別變裝的Bio Queen等,並分享本地變裝演出的第一身經驗。參加者從兩位導師身上學習變裝演出中的化妝,原來當中技巧相比起「化女妝」的分別很大,一般需要作表演的Drag Queen裝扮需要耗上3小時,絕對不是一種兒戲的「扮女人」!

昨天學到最重要的金句,就係國際知名嘅Drag Queen Ru Pual講過嘅「We are all born naked and the rest is drag」;其實放下偏見及有色眼鏡,Drag Queen或King只係勇敢地釋放自己,為其他人帶來正面訊息及能量,而根本在我們生活的世界中,身邊很多人每天在工作、在社交、在家庭、在生活,其實也是在「變裝」中,每個人都是某程度的Drag King或Queen,有幾多人能跳出框框,活出真我!

Profile:Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

Facebook:Inztyle.hk.zacky

Instagram:Zackyinztyle