蔡潔澄清與黃宗澤緋聞　爆片酬低冇全裸上陣

現年33歲的無綫藝人蔡潔(Jacky)，近日再憑劇集《一舞傾城》演歡場頭牌Monica大獲好評，近年被網友選為「TVB最漂亮花旦」的她接受電台訪問，坦言自細受父親影響鍾情港產片及廣東歌，亦因偶像是張學友而改英文名Jacky。

蔡潔於2012年赴墨爾本修讀碩士期間，參選當地華姐破紀錄摘下7料冠軍，但於翌年代表澳洲來港競逐選國際中華小姐卻三甲不入，她說：「最初到外國咩都想試，比賽心情好輕鬆，但嚟到香港好緊張，瘦到得40公斤根本唔靚。先有報章送我一個C1形容我『華姐愛夜蒲』，其實我係同朋友飲嘢再放上網，點知畀人放大。新聞令我成個人繃緊晒，決賽當晚狀態及表現都唔好，才藝表演彈琵琶，條線又鬆又全彈錯，剩係識喺台上傻笑，冠軍Gloria(鄧佩儀)係實至名歸，佢當晚表現好好。」

華姐一役後蔡潔回墨爾本修畢碩士課程，同年立即接拍電影出道，當中一幕大擔情慾戲令人印象深刻外，更獲提名金像獎最佳新演員。節目中，至於為何首部作品就肯為藝術而犧牲，她說：「我重申嗰場戲唔係全裸，只係大膽，亦絕唔係因為片酬而拍，片酬其實好低，甚至唔夠來回澳洲費用。我喺澳洲畢業第二日先嚟香港拍戲，嗰時畢業未有方向，導演咁啱搵我，我覺得係上天畀我一個啟示、有呢個機會要捉緊。可以入圍金像獎，家人好安慰，到今日我都冇後悔拍咗。」

但之後4、5年，蔡潔簽太陽娛樂拍了近20齣電影盡是小角色，到轉戰電視圈上位前會否曾沮喪，她說：「我嘅世界唔會咁諗，我很佛系，一直有機會演戲，已經很幸運、感恩，好多人比我更有條件，亦未必有機會，我得到嘅已經比我評估自己嘅更多。迷惘一定有，只是迷惘自己可以點樣做得更好，但從來無覺得唔開心、慘或浮浮沉沉！」

簽約邵氏轉戰電視上位以來，她先後跟拍檔黃宗澤及何浩文傳過緋聞，她直指兩段均屬「流料」，被問及黃宗澤單身，二人曾否過電，她笑說：「佢單身你又知？哈！其實我都唔知！但Bosco係我好珍惜嘅朋友，我哋拍《飛虎之雷霆極戰》已認識，雖然4、5年時間唔長，但佢係我喺呢個圈內好難得有交心嘅朋友，係好兄弟，甚至好姊妹！」再問Bosco被喻為「黃金筍盤」是否很吸引，她笑說：「嘩！佢咁好條件，個個都畀佢吸引啦，我高攀唔起佢！我邊有資格？佢都講過高攀唔起我，我當然都要咁講，我認為唔係所有感情都需要發展成情侶，好嘅友誼維持得更長，我都希望能跟Bosco發展成一世友誼。」