關楓馨搵關禮傑做擋箭牌：佢本身唔係好想我入行

「星二代」關楓馨有個從未罵過她半句的爸爸關禮傑，在媽媽面前爸爸更變身「擋箭牌」，她說：「因為Daddy唔鬧我，所以細個有啲咩唔好嘅嘢，都會同佢講咗先，記得有次考試低分少少，都同佢報定案，先再同媽咪講，到時候就有人可以幫口，哈哈。」她小時候對爸爸無所不言，但青春期少女心事反而轉為向媽媽傾訴，父女話題變相減少，去到兩年前參選港姐，關禮傑當時雖然沒有反對，但到最近才知道爸爸其實並不希望女兒入行：「近期拍《同屋企人去旅行》先知道，佢本身唔係好想我入行，因為佢自己都做咗咁多年，知道呢行辛苦、工作時間長、要捱，但係佢始終都唔會阻止我，如果呢樣係我想去做，佢都會支持我，畀自由我。」

雖然不願女兒入行，但關禮傑對女兒還是無限量支持，入行後父女關係亦變得更密切，關楓馨說：「入行之後反而畀咗一個機會，同Daddy多咗嘢講，Daddy會教我睇劇本、分析劇本、同埋都試過對戲，雖然有啲尷尬，但係真係有幫助。」她坦言初期因不想影響爸爸聲譽，給自己不少壓力，但隨住時間亦將包袱放下，更希望能父女檔拍劇。

場地：Amelia Hong Kong@Harbour City