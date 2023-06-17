情況好轉︱阿Mo膀胱漸有尿急感覺 自翻鼓勵信感恩有你

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（17日）他發出第47封代禱信，透露阿Mo情況好轉，膀胱漸有尿急感覺，於下周開始膀胱的伸張力訓練和測試，希望有正面的反應和進展。而阿Mo亦感謝大家鼓勵，會逐一翻看大家給他的信息，表示：「每一句支持都對我十分重要。」

長文如下：

(一) 啟言 (阿Mo)

1) 「感謝鼓勵」

(感恩)「各位有在社交媒體傳信息給我、鼓勵我要繼續加油，不要放棄，我最近是有開始逐一查看的！感謝你們的鼓勵，一直帶給我繼續前行的動力。雖然我暫時未能親手回覆，但大家的每一個代禱、每一句支持都對我十分重要，謝謝你們！」

2)「每封代禱信是阿Mo心底期盼」

(分享)過去由父親代筆的每一封代禱信初衷，都紀錄了每個星期阿Mo身體的變化進展、感恩和代求。盼大家知道阿Mo的治療進度和需要而寫，每封代禱信都是阿Mo心底的期盼，以至大家可以對焦禱告。在父親節前夕的此刻，他說：「爸媽，謝謝您們到今天47周仍堅持在代禱信中幫助我表達心聲和需要。」

3)「膀胱漸有尿急感覺」

(感恩)隨着上週為控制大便的肌肉有反應而感恩，今週也為開始有一點兒尿急的感覺而感恩。多謝你們的禱告，更見證着神在「不可能」中的「大能」。

(禱告) 請繼續為排便感覺和控制禱告，下周正式開始膀胱的伸張力訓練和測試，盼能有正面的反應和進展。

（二）MO爸媽

1) 「改寫了我們的人生」

(禱告) 一次的事故，改寫了我們一家的人生。阿Mo如此年輕要面對如此巨大的衝擊；爸媽這階段原可以好好享兒孫福，放下一切掛慮，豈料...

2）「父親節給孩子阿Mo的話」

（分享）:「孩子，經過這兩星期日夜班的照顧體驗，爸爸更體會你在過去10個多月的艱辛和忍耐，仍是靠聖經的應許堅持每天6小時的治療，咬着牙根的一關一關闖過去。孩子，爸爸為你感恩和驕傲，因為你從沒想過放棄。」