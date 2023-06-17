BTS慶祝出道10周年大陣仗　75萬ARMY癱瘓首爾

蜚聲國際的韓國天團防彈少年團（BTS）本月13日出道10周年，成員Jin與J-Hope正當兵，但BTS特地於今日（17日）在首爾汝矣島漢江公園舉辦10周年慶祝活動，場內布置以組合官方應援的紫色為主，設置多個打卡位，又展出各成員的舞台服飾及相關道具，場內還播放演出花絮片及影帶，吸引世界各地ARMY（BTS官方粉絲）到場，當中不乏外籍粉絲，場面墟冚。

首爾市對於ARMY大軍殺到嚴陣以待，預計至少30萬，甚至多達75萬國內外的韓流粉絲聚集，料到會癱瘓附近一帶交通，事前已出動逾2,000名警力到場管制交通及封路，地鐵方面亦宣布加開班次疏導人流。

隊長RM下午特地現身冧粉絲，坐快艇抵達現場的他，即場獻唱《Wild Flower》一曲，又以電台形式跟粉絲互動，期間身在紐約的隊友Jungkook驚喜來電，但RM竟認不出對方聲線，Jungkook扮傷心表示為了連線而於當地時間凌晨一時半仍未睡。當聽到有粉絲來電說就快結婚，RM搞笑嗌對方留下帳號，笑言會將「人情」匯款給她。他又表示知道學外語很難，對於眾多粉絲為他們學韓文非常感動。