加拿大尤物　非常「胸」湧

性感網紅踩入模特兒界搵食，又或由模特兒轉型成為網紅嘅例子並唔少見，只係一出道就雙線發展嘅例子又有冇呢？當然有啦，佢就係嚟自加拿大嘅Khloe Terae喇！

辣照成名

如果要問性感網紅同模特兒兩者之間嘅共通點，簡單嚟講就係佢哋嘅外形同樣誘人，憑住迷人樣貌及火辣身材吸引大家嘅目光。不過有趣嘅係，如果睇番網紅或模特兒嘅例子，總會發現兩者總係有前後之分，即係有人做網紅爆紅後至成為模特兒，亦有人食住模特兒嘅人氣踩入網紅界，只係對出生於加拿大多倫多嘅Khloe Terae嚟講，一開始就已經作雙線發展。

據佢解釋，因為佢所屬嘅事務所相當有前瞻性，2014年喺模特兒界出道嘅佢，當年憑住一輯為男士雜誌所拍攝嘅火辣辣寫真而成名，與此同時，佢亦憑喺社交帳號上分享嘅性感照而紅遍網絡，一時間Khloe Terae呢個名字而為人所熟悉。

吸百萬粉絲

人氣急升嘅佢，隨即獲得大量拍攝寫真工作，同時佢亦不忘更新社交帳號，而憑住超勁人氣，喺短短日子成功吸納超過二百萬粉絲，相當厲害！須知道當年網紅仍係一種新職業，同時仍未形成有效嘅吸金產業鏈，因此當時雖然事務所要求佢不斷更新帳號內容，但佢坦言有啲唔情願，尤其係模特兒工作非常忙碌時，更係經常借故偷懶。

不過，情況喺2017年便出現轉變，隨住唔少網紅都獲得大量商演機會後，作為早期嘅百萬級網紅，Khloe Terae可謂順勢而生，成為為數唔多吸金量超高嘅模特兒，同時亦係炙手可熱嘅性感網紅之一。眼見如此，佢慢慢將工作重心，由模特兒轉型到網紅上，與此同時佢更開設埋OnlyFans帳號，為會員提供無底線嘅寫真，真係勁有搵錢頭腦呀！

Profile

出生地：加拿大

身高：173cm

三圍：33DD-24-33

雖然Khloe Terae樣靚身材正，但若問佢最有自信嘅身體部位，佢坦言係一對長腿，而佢最愛就係絲襪造型，話咁樣可以令吸睛度幾何級提升，想感受佢嘅絲襪美腿魅力，就要Click入佢嘅社交網喇！