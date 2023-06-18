【是日通勝】

農曆五月初一

癸卯年 戊午月 丁未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、上午5時至7時、 下午5時至7時

宜：出行、動土、嫁娶

忌：理髮、行喪、立約

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、13、19

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：身體好，心情靚，可迎來一個快樂父親節！

金牛座：愛情運稍遜，交友擇偶必須留意對方的人品。

雙子座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

巨蟹座：享天時地利人和，宜把握時機為理想奮鬥。

獅子座：瑣事纏身，分身不暇，做事要懂得分輕重。

處女座：做人忌自私，顧及別人感受可贏得好人緣。

天秤座：包容家人的缺點，沒必要為小事而傷感情。

天蠍座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

人馬座：好人有好報，幫有需要的人，好運自然來！

山羊座：勿只顧享樂，許多有意義的事等住你去做。

水瓶座：財運特別差，勿胡亂花錢，否則後果自負。

雙魚座：幸運指數排第一，財運好到極，生活無憂。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）牛 健康差

鼠：勿過問別人的私事，八卦要適可而止。

牛：是日沖煞，運勢一般，好好保重身體。

虎：身心狀態平平，趁周日爭取時間休息。

兔：桃花旺，戀情開始萌芽，要好好把握。

龍：運勢好轉，保持低調，煩惱離你而去。

蛇：財運欠佳，盡可能減少不必要的開支。

馬：日常生活遭打擾，易受負面想法影響。

羊：容易因家事起衝突，有伴侶者要忍讓。

猴：愛情運上升，獲伴侶呵護，甜在心頭。

雞：健康有隱憂，腸胃易出事，小心飲食。

狗：沒精打采，謀事乏動力，生活多阻滯。

豬：運勢差，身體易受傷，留意家居安全。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

影響愛情運勢的姓名

每個人對愛情有不同的理解，感情運勢不佳，除了受性格、外界環境、命運等影響外，姓名也是重要因素，究竟哪些姓名筆劃對感情運勢有不利影響？

‧姓名筆劃有10、17、20、30

特點：性格優柔寡斷，但感情生活豐富多彩，特別是當有兩個或以上異性追求自己時，很少去辨別對方的性情，貿貿然就接受追求，容易錯失正緣桃花。

‧姓名筆劃有14、26、34、36

特點：俠義心腸，敦厚老實，容易對他人產生憐憫之心。在感情方面，多主動對伴侶進行經濟上的支援，這種行事方式容易被有心之人利用，進行情感欺騙，從而導致錢財受損。

‧姓名筆劃有9、21、42

特點：個性好強，缺乏自信心，難以認識自身的優點。在處理感情問題時，大多心智不成熟，較要面子，會因一些小事與對方發生爭執，這樣的性格比較適宜晚婚。