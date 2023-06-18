張智霖珍惜父子相聚　重質不重量

男神張智霖（Chilam）日前受訪罕有談及父親，明言與爸爸的相處重質不重量。眼看兒子慕童（魔童）即將成年，他直言會取爭做對方最好的傾訴對象，更不介意在魔童面前流露脆弱的一面。

Chilam多年來事業家庭美滿，凍齡帥氣令人羨慕，但原來他也不是沒有遺憾，尤其是多年來與爸爸相處的時間有限！他曾於訪問中談及家庭，提及父母於他14、15歲時離異，當初聞得父母分開，他根本無法接受，後來在他「撮合」下，父母一度復婚，可惜不到1年又再分手，隨後他隨父親移居澳洲生活，直至成年後返港發展。

當時面對陌生環境，Chilam面對生活種種挑戰，幸而性格樂觀成功克服難關。去年他錄製內地綜藝節目《大灣仔的夜》時舊事重提，言論正能量十足：「父母分開當然對我有一定的影響，但正面來說，現在令我更明白要珍惜身邊人，要加倍對孩子好。」此言一出頓登熱搜，不少粉絲開始明白為何他如此重視家庭，視兒子魔童為知己良伴。

想做兒子最好朋友

談到今日父親節，Chilam再次提起爸爸：「佢上兩個月返咗嚟香港，去到呢個階段我梗係爭取時間陪佢，睇吓佢想做啲乜，係好愉快同難忘嘅一次經歷。坦白講，我同佢相處時間係少嘅，不過我哋見面係quality time（有質量嘅時間），唔係用長度，而係用快樂嘅程度去衡量。」年前Chilam返澳洲舉行演唱會，剛巧碰上其生日，父母特意前往捧場，給他一個意外驚喜，令Chilam感動非常。

Chilam又自爆不介意於魔童面前流露脆弱的一面：「作為父親唔一定要強勢嘅，我都會搵佢講吓自己遇到嘅問題，畀佢知道凡人都會有疑問，佢有時會鼓勵番我。」魔童轉眼已是16歲少年，Chilam直言：「佢好快會有自己嘅圈子同天地，我想喺佢成年前爭取成為佢最好嘅朋友同傾訴對象。我都曾經經歷過佢依家嘅年齡，就用自己嘅經驗嘗試指導佢行正確嘅方向，盡量爭取陪伴嘅時間。至於對佢嘅寄望，我只想佢做有用嘅人同一個好人，無論做乜職業都冇問題，最緊要佢做自己就得。」