娛圈單打︱強扭的瓜不甜 膠化的臉惹嫌

自從醫學美容大行其道，甚麼肉毒桿菌針、童顏針、水光肌針……多如天上繁星，眼花繚亂。嗱，有冇效果仲係其次，商人覷準人皆愛美之心，先賺一筆再算。娛樂圈競爭激烈，藝人為留住青春，對醫美更是趨之若鶩，唔止女星愛打針，男星打針分分鐘仲狼過女星，嚇你唔死算好彩。

即係咁，強扭的瓜不甜，夾硬留住青春，往往適得其反。繼人美心善的影壇大亨打針打到臉部僵化，被指「冇得救」之後，大家熟悉的郭晉安（安仔），最近一露臉又即嚇窒網民。他日前為保健品店剪綵，同人合照來者不拒，非常親民。之但係，咦咦咦，何解安仔笑容僵硬，臉皮繃緊，魚尾紋仲從眼角拉扯到去「魂精」咁得人驚嘅？

網民對此議論紛紛，直指安仔塊面膠到似蠟像，老婆歐倩怡可能都唔認得！甚至抵死形容，安仔與人氣動畫《進擊的巨人》的「車力巨人」撞樣。

唉，兄本佳人，因何膠化！安仔今年58歲，當然不再年輕，但男士只要操Fit啲，其實比女人襟老得多。睇吓奔七的發哥，滿頭白髮，甚至已有皺紋，又如何！日前偕袁靚靚宣傳電影，染番個髮，執正少少，依然非常之Charm！自然老去總好過強留青春，變成恐怖蠟像館！奈何心理關口最難過，尤其娛樂圈遍地靚仔靚女，能夠接受自然老去者，有如鳳毛麟角。

查實，安仔去年主演《白色強人II》，已被批評臉部僵硬，極不自然，連講對白都好似擘唔開口咁款。詎料事隔一年再露面，膠化情況又嚴重咗。當年人見人愛的「阿旺」，一去不復返咯！