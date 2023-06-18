鄧禮迪「父子」檔搵銀　遭工作人員綁架

女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）師弟鄧禮迪(迪迪仔）除忙為首支派台單曲《同類》宣傳外，亦密密拍廣告搵真銀。日前為保險公司拍攝宣傳廣告，阿迪在廣告中飾演爸爸，與廣告中的「兒子」有不少親子活動。

有說跟小朋友及寵物拍戲最有難度，但在今次廣告拍攝上，他完全沒問題，本身擅長跟小朋友相處的他，開拍前已準備好零食，主動與「兒子」衝破隔膜，「兩父子」在短時間已打成一片，在整天拍攝過程中，「兒子」最愛黐實阿迪在片場周圍走，更被「兒子」的親生爸爸笑說，收工時不知囝囝會否跟「假爸爸」回家。

阿迪表示對於和小朋友一齊拍廣告，最擔心是玩得太投入，令小朋友忘記了拍攝工作，又好感性謂多謝客戶們由《全民造星》開始至今都一直支持，對他不離不棄，所以他會用專業表現報答各界信任。

而阿迪為配合慈父角色，在拍攝當日噴上黑色染髮劑遮掩本身的金色頭髮，但在每次換衫時，工作人員都為他用膠袋包頭，以防染髮劑沾污服裝，工作人員笑言他似被綁架，更為他拍下大量「黑圖」，創意十足的他即時改圖製作成WhatsApp Stickers，與同事及粉絲們分享爆笑設計。