【心理測驗】爸爸的形象領呔

今天是一年一度的父親節，當然要玩與爸爸相關的心理測驗啦。有人話女兒是爸媽的小棉襖，體貼又溫暖，咁唔知各位爸爸在子女心中嘅形象又係點呢？網上就有一道選領呔測形象的心理測驗題，各位爸爸不如畀自己嘅仔女玩吓。

【問題】

請憑直覺，從以下6條領呔中選出最感興趣的一條。

A. 1號領呔

B. 2號領呔

C. 3號領呔

D. 4號領呔

E. 5號領呔

F. 6號領呔

【結果分析】

A.懶惰者

看來父親在你的印象中是一個比較懶的人，即使被你的母親罵亦堅持躺着不動，偷懶不做家務的那類型，雖然你知道這樣的他活得很放鬆，但亦希望他能更「精神」一點。

B.固執者

你的父親似乎是一個愛面子且固執的人，他一邊驚訝於自己跟不上時代的節奏，一邊又因不想承認而裝作甚麼都知道。遇到問題會自己研究，錯解了又不懂如何回應。

C.可靠者

總在默默守護你的爸爸帶給你強烈的安全感，是你遇到困難時的後盾。樂觀而積極且不拘小節的個性令其走得比別人快，同時亦很有自己的前進計劃。

D.嚮往者

你的父親似乎是一個令人憧憬的人，在外工作時十分帥氣、嚴厲，但在家又顯露出俏皮的一面，軟硬兼備。若他並非你的父親，你甚至想與他一起工作。

E.時尚者

在你的眼中，父親似乎是一個時尚的人，他在享受適合自己年齡的衣着的同時亦加入自己的個性，及時尚的元素，認為這是一種極佳的變老方式，令你亦不禁讚嘆。

F.頑固者

說出口的話絕不輕易改變是你對父親的印象，強勢而固執。這種非黑即白的個性既是優點亦是缺點，對找他商量或他找人商量都是一件很難的事。