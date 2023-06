開騷前已有粉絲暈倒　蔡徐坤原來係古巨基「高徒」

內地人氣偶像蔡徐坤昨晚(17日)在香港亞博舉行KUN2023「迷」巡迴演唱會中國香港站,現場除了香港粉絲外,吸引不少內地粉絲捧場,全場座位連企位合共一萬名觀眾,非常墟冚。為霸上最佳位置,有企位區粉絲早於上午9時許已在門外排隊等候入場,舞台邊逼滿粉絲,擠得水洩不通,開場前夕有粉絲身體不適暈倒,大會即時開廣播呼籲企位粉絲站後一點以騰出空間,否則全部企位觀眾要重新排隊入場,演唱會亦會因此延遲開始,其他歌迷聞言齊齊大叫「後退」,經過幾次呼籲,企位歌迷未有反應,最後要由蔡徐坤本人開金口叫歌迷後退,引來全場呼歡聲不絕,又有保安用電筒照向企位區的歌迷示意他們退後,擾攘了近15分鐘才開騷。

歌迷手持紅色應援燈,全場一片紅海,十分矚目,蔡徐坤以黑超配銀色套裝型格登場,他一連唱出《現象(PHENOMENON)》及《標簽》兩首快歌為個唱揭開序幕,唱畢後他十分識做地以廣東話跟歌迷打招呼:「落咁大雨,多謝你哋嚟睇我,我好掛住你哋,你哋掛唔掛住我?今晚你哋要注意安全。」

唱到中段,蔡徐坤表示看到大家感覺有點不真實:「這麼多年,實現了我從少的願望,不太敢相信,但是我很幸福,你們幸福嗎?開心嗎?一定要開心,一定要好好的,開開心心,要多來聽我唱歌。」之後他坐下來跟粉絲互動,以廣東話問觀眾:「你哋最鍾意我邊首歌?」他點名台下一位男粉絲,男粉回答是《You Can Be My Girlfriend》,他笑言想不到有男粉喜歡這首歌。期間全場粉絲大叫:「脱掉」他聞言笑說:「為甚麼你們每次都有這個環節,衣服真是縫上的,我是老實男人。」不過之後他都有滿足粉絲,換上紅色西裝的他有脫下外套唱歌,雖然裏面有襯衣,但粉絲仍然興奮到尖叫。演唱會中他四度呼籲大家要注意安全,不要受傷。

尾聲時蔡徐坤指香港音樂及電影對他有很深影響,並自爆曾在《亞洲星動》擔任其導師的古巨基(基仔)來到現場欣賞,大會鏡頭隨即捕捉到基仔,基仔跟蔡徐坤打招呼說:「很久不見,你非常捧,7年前認識你,7年前你是個追逐夢想的大男孩,現在是舞台上的萬人迷。」他又教蔡徐坤以廣東話說:「ikun(粉絲暱稱)我永遠都咁愛你哋。」他續感謝對方邀請他與太太到來,又謂戥他開心,擁有這麼捧的舞台,揚言從一開始就知道他值得這樣一個舞台。

蔡徐坤騷後受訪時,被問到有歌迷暈倒,他表示初時不知情,後來才從工作人員口中得悉,他稱該歌迷休息了一會兒,身體已無恙。提到粉絲大叫「脫掉」,為何沒有應粉絲要求騷肌?他笑言:「上一場有脫,我是隨機,有時會脫,每場都不一樣,如果每場都脫就不好玩。(你有否為演唱會健身操肌?)有,因為演唱會很長時間,需要很大體能。」之前他透露想在港吃雲吞麵,問他是否已滿足口慾?他開心地說:「有,每天吃,我連續兩晚深夜去了吃拉麵,因為排練到凌晨一時,有一次更遇上粉絲。」講到座上客古巨基,他坦言大家相識多年,可惜一直未有機會見面,故特意請對方來看騷,問到會否想跟他合作?他說:「有機會想跟他合作,我很喜歡他的歌曲《情歌王》,每次去KTV都必點,但合唱就不要唱這首歌,因為歌曲時長太長。(你可以教他跳舞?)可以啊!(有沒有哪位香港新生代歌手想合作?)我是一個Old School的人,我今晚一定會說是古巨基。(其他呢?)鄧紫棋,她是我是好朋友。(有聽過MIRROR嗎?)有,他們都很優秀。」