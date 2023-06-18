開騷前已有粉絲暈倒　蔡徐坤原來係古巨基「高徒」

內地人氣偶像蔡徐坤昨晚（17日）在香港亞博舉行KUN2023「迷」巡迴演唱會中國香港站，現場除了香港粉絲外，吸引不少內地粉絲捧場，全場座位連企位合共一萬名觀眾，非常墟冚。為霸上最佳位置，有企位區粉絲早於上午9時許已在門外排隊等候入場，舞台邊逼滿粉絲，擠得水洩不通，開場前夕有粉絲身體不適暈倒，大會即時開廣播呼籲企位粉絲站後一點以騰出空間，否則全部企位觀眾要重新排隊入場，演唱會亦會因此延遲開始，其他歌迷聞言齊齊大叫「後退」，經過幾次呼籲，企位歌迷未有反應，最後要由蔡徐坤本人開金口叫歌迷後退，引來全場呼歡聲不絕，又有保安用電筒照向企位區的歌迷示意他們退後，擾攘了近15分鐘才開騷。

歌迷手持紅色應援燈，全場一片紅海，十分矚目，蔡徐坤以黑超配銀色套裝型格登場，他一連唱出《現象（PHENOMENON）》及《標簽》兩首快歌為個唱揭開序幕，唱畢後他十分識做地以廣東話跟歌迷打招呼：「落咁大雨，多謝你哋嚟睇我，我好掛住你哋，你哋掛唔掛住我？今晚你哋要注意安全。」

唱到中段，蔡徐坤表示看到大家感覺有點不真實：「這麼多年，實現了我從少的願望，不太敢相信，但是我很幸福，你們幸福嗎？開心嗎？一定要開心，一定要好好的，開開心心，要多來聽我唱歌。」之後他坐下來跟粉絲互動，以廣東話問觀眾：「你哋最鍾意我邊首歌？」他點名台下一位男粉絲，男粉回答是《You Can Be My Girlfriend》，他笑言想不到有男粉喜歡這首歌。期間全場粉絲大叫：「脱掉」他聞言笑說：「為甚麼你們每次都有這個環節，衣服真是縫上的，我是老實男人。」不過之後他都有滿足粉絲，換上紅色西裝的他有脫下外套唱歌，雖然裏面有襯衣，但粉絲仍然興奮到尖叫。演唱會中他四度呼籲大家要注意安全，不要受傷。

尾聲時蔡徐坤指香港音樂及電影對他有很深影響，並自爆曾在《亞洲星動》擔任其導師的古巨基（基仔）來到現場欣賞，大會鏡頭隨即捕捉到基仔，基仔跟蔡徐坤打招呼說：「很久不見，你非常捧，7年前認識你，7年前你是個追逐夢想的大男孩，現在是舞台上的萬人迷。」他又教蔡徐坤以廣東話說：「ikun（粉絲暱稱）我永遠都咁愛你哋。」他續感謝對方邀請他與太太到來，又謂戥他開心，擁有這麼捧的舞台，揚言從一開始就知道他值得這樣一個舞台。

蔡徐坤騷後受訪時，被問到有歌迷暈倒，他表示初時不知情，後來才從工作人員口中得悉，他稱該歌迷休息了一會兒，身體已無恙。提到粉絲大叫「脫掉」，為何沒有應粉絲要求騷肌？他笑言：「上一場有脫，我是隨機，有時會脫，每場都不一樣，如果每場都脫就不好玩。（你有否為演唱會健身操肌？）有，因為演唱會很長時間，需要很大體能。」之前他透露想在港吃雲吞麵，問他是否已滿足口慾？他開心地說：「有，每天吃，我連續兩晚深夜去了吃拉麵，因為排練到凌晨一時，有一次更遇上粉絲。」講到座上客古巨基，他坦言大家相識多年，可惜一直未有機會見面，故特意請對方來看騷，問到會否想跟他合作？他說：「有機會想跟他合作，我很喜歡他的歌曲《情歌王》，每次去KTV都必點，但合唱就不要唱這首歌，因為歌曲時長太長。（你可以教他跳舞？）可以啊！（有沒有哪位香港新生代歌手想合作？）我是一個Old School的人，我今晚一定會說是古巨基。（其他呢？）鄧紫棋，她是我是好朋友。（有聽過MIRROR嗎？）有，他們都很優秀。」