玩手機加速皮膚老化？防藍光小貼士

以為日日搽防曬就足夠？其實除了紫外光需要防備，來自科技產品的藍光亦要特別留意。現在大家經常對着電腦與手機，大量接觸除了會對眼睛造成傷害，藍光亦會穿透皮膚表層，導致出現暗沉、色斑與皺紋等皮膚老化的情況。日常究竟可以如何避免？以下為大家分享3種方法，減低藍光對皮膚與身體的傷害。

1. 避免屏幕過亮

藍光是一種可見光，也是太陽光譜的一部分，光能量約在400至500納米之間。藍光會刺激皮膚產生自由基，傷害皮膚的膠原蛋白，加速皮膚老化。屏幕亮度過高輻射也越強，將屏幕調至適合的程度，或者將手機調整為夜覽模式。會讓大家減少接觸藍光，降低光線對眼睛與肌膚的刺激。

2.睡前避免玩手機

大家睡前可能都有玩手機的小習慣，不時拿起手機回覆一下短訊，或者看一看影片。雖然手機藍光對皮膚的直接傷害較少，但是間接會對身體造成很大影響。例如，一直玩手機會讓生理時鐘紊亂，每晚如是的話更會出現黑眼圈。而且晚上是身體細胞與肌膚修復的黃金時間，若是一直接觸電子產品，會被藍光干擾修復過程，讓美容覺功虧一簣。

3. 日常塗防曬乳

藍光對皮膚所造成的傷害，與長期大量暴曬在陽光下的傷害相同。都是會加速皮膚老化，出現曬斑與皺紋的狀況，而且這些都是永久性的。雖然手機與電腦的藍光沒有紫外線的傷害這麼大，但大家會塗上防曬乳去防止紫外線傷害，對藍光就放鬆警惕，而零防禦措施。大家都以為坐在家中不用出門就沒事，忽略了手機與電腦的光線影響，其實大家同樣也需要塗上防曬霜去減低藍光的影響。